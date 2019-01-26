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Україна подасть заявку на
вступ до ЄС у 2024 році

Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:04

Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
При цьому він додав, що кількість власників біометричних паспортів уже перевищила 12 млн українців.

Дивися повний текст Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:05

"Выберите меня еще на один срок........."
malko_e
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:56

Европа дала четкий сигнал,что не видит Украину у себя в союзе даже в 2027году.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:58

Re: Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

лапай, фас!
Тут люди не верят в покращення )))
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:00

Re: Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

  Дваждыдвашник написав:Тут люди не верят в покращення )))

Зрадофілія і ватне переродження головного мозку, на жаль, не виліковні хвороби. :(
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:07

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:Тут люди не верят в покращення )))

Зрадофілія і ватне переродження головного мозку, на жаль, не виліковні хвороби. :(

Увы, да.
Давайте тогда о чем то хорошем.
Вы, кстати, томос как дома повесили - над портретом Петра Алексеича или рядом с ним? А если рядом, то по какую руку от него?
Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю :(
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:11

Re: Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

  Дваждыдвашник написав:Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю

На шию, а, після другої перемоги кондитера - з моста в Сену.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:14

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю

На шию, а, після другої перемоги кондитера - з моста в Сену.

Вернемся к этому разговор в апреле, когда вы будете славославить Юлию Владимировну :mrgreen:
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:15

Не верится даже !!! Теперь не обязательно в Якутию на заработки ездить .
Kvartal-34
 
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