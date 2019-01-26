Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

Додано: Вів 29 січ, 2019 18:58

Отвлекаясь от того, что вся новость - предвыборный пиар (мало ли что мы подаем - нас там хотят?) ... почему нельзя было сказать "От Луганска до Брюсселя"??? Или хотя бы "От Киева до Брюсселя" (обыгрывая модель "столица-столица").



Порошенко в курсе вообще, что восточнее Крут не только Донбасс, но еще Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепровская, Херсонская и Запорожская области, а также Крым!



С одной стороны журим другие страны за российский Крым на картах, с другой - словами первого лица государства отстрегаем половину Украины, и это нормально...



Я не понимаю, какую аналогию Порошенко пытался обыграть, но ровно 100 лет назад Круты были восточной границей УНР, за которой УССР/РСФСР, и говорить сегодня, что ЕС будет от Крут до Брюсселя, значит признавать, что восточней Крут будет РФ...