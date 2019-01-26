Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

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Отвлекаясь от того, что вся новость - предвыборный пиар (мало ли что мы подаем - нас там хотят?) ... почему нельзя было сказать "От Луганска до Брюсселя"??? Или хотя бы "От Киева до Брюсселя" (обыгрывая модель "столица-столица").
Порошенко в курсе вообще, что восточнее Крут не только Донбасс, но еще Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепровская, Херсонская и Запорожская области, а также Крым!
С одной стороны журим другие страны за российский Крым на картах, с другой - словами первого лица государства отстрегаем половину Украины, и это нормально...
Я не понимаю, какую аналогию Порошенко пытался обыграть, но ровно 100 лет назад Круты были восточной границей УНР, за которой УССР/РСФСР, и говорить сегодня, что ЕС будет от Крут до Брюсселя, значит признавать, что восточней Крут будет РФ...
zРадио написав:Я не понимаю, какую аналогию Порошенко пытался обыграть, но ровно 100 лет назад Круты были восточной границей УНР, за которой УССР/РСФСР, и говорить сегодня, что ЕС будет от Крут до Брюсселя, значит признавать, что восточней Крут будет РФ...
Так сьогодні річниця бою під Крутами, треба просто історію знати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Я не понимаю, какую аналогию Порошенко пытался обыграть, но ровно 100 лет назад Круты были восточной границей УНР, за которой УССР/РСФСР, и говорить сегодня, что ЕС будет от Крут до Брюсселя, значит признавать, что восточней Крут будет РФ...
Так сьогодні річниця бою під Крутами, треба просто історію знати.
Просто нужно внимательно читать, а не лезть из кожи вон, голословно пытаясь обвинить собеседника в некомпетентности!
zРадио написав:но ровно 100 лет назад Круты были восточной границей УНР
zРадио написав:но ровно 100 лет назад Круты были восточной границей УНР
Рівно тисячу років назад і Московії не було. Завдяки боротьби українців за свою свободу, кородони УРСР розширились на ареал розселення українців, крім Кубані. І навіть Сталін цьому допомагав.
Московия возникла в результате экспансии князей Киевской Руси на северо-восток Восточной Европы. Объективности ради, Украина в нынешних своих границах была создана московскими царями и коммуняками ( конечно же, при самом активном участии самих украинцев) из бывших колоний поляков, мадьяров, румынов, татар и турок.
warlamp написав:Объективности ради, Украина в нынешних своих границах была создана московскими царями и коммуняками ( конечно же, при самом активном участии самих украинцев) из бывших колоний поляков, мадьяров, румынов, татар и турок.
Ну, а хто наступний на вихід із метрополій? Вона, рідненька - ординьска Московія, як би вона не маскувалась під різними назвами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
warlamp написав:Объективности ради, Украина в нынешних своих границах была создана московскими царями и коммуняками ( конечно же, при самом активном участии самих украинцев) из бывших колоний поляков, мадьяров, румынов, татар и турок.
Ну, а хто наступний на вихід із метрополій? Вона, рідненька - ординьска Московія, як би вона не маскувалась під різними назвами.
У вас и здесь каша - если Московия ордынская, то никуда выходить она не будет, а останется центром орды
И мне на вашу Московию с высокой горки... Меня больше волнует то, что Президент Украины, являясь одним из главных поборников территориальной целостности Украины, в эйфории самопиара позволил себе отстричь от нее 8 областей и АРК!
А понимаю, что люди восточней Крут - не его электорат. Но он вообще то не только кандидат в Президенты, он еще и действующий Президент!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 29 січ, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Меня больше волнует то, что Президент Украины, являясь одним из главных поборников территориальной целостности Украины, в эйфории самопиара позволил себе отстричь от нее 8 областей и АРК!
Не треба так хвилюватись - цього, крім Вас, ніхто не помітив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Меня больше волнует то, что Президент Украины, являясь одним из главных поборников территориальной целостности Украины, в эйфории самопиара позволил себе отстричь от нее 8 областей и АРК!
Не треба так хвилюватись - цього, крім Вас, ніхто не помітив.
Посмотрим, как это не заметят российские политики и СМИ! Да и сами украинцы восточней Крут!