Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

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“В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по вступлению Украины в НАТО”, – заявил Глава государства.
Ранее:
Стратегия-2020 предусматривает 60 реформ, которые приведут Украину к членству в ЕС, - Порошенко 25.09.2014 "Через 4 часа я буду выступать перед высокой аудиторией, перед всей Украиной со своей новой программой, своим новым видением, программой реформ "Стратегия-2020". Она предусматривает 60 реформ, специальных программ, выполнение которых подготовит Украину через 6 лет нам с вами подать заявку на получение членства в ЕС. Построить систему, когда Украина будет отвечать Копенгагенским критериям", - заявил президент.
lapay написав:Зрадофілія і ватне переродження головного мозку, на жаль, не виліковні хвороби.
Увы, да. Давайте тогда о чем то хорошем. Вы, кстати, томос как дома повесили - над портретом Петра Алексеича или рядом с ним? А если рядом, то по какую руку от него? Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю
Да, кремлёвские троли уже весь нюх порастеряли. Задел вас томос? И правильно! Пишите-пишите, попов ваших лубянских метлой гнать будем
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lapay написав:Зрадофілія і ватне переродження головного мозку, на жаль, не виліковні хвороби.
Увы, да. Давайте тогда о чем то хорошем. Вы, кстати, томос как дома повесили - над портретом Петра Алексеича или рядом с ним? А если рядом, то по какую руку от него? Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю
Да, кремлёвские троли уже весь нюх порастеряли. Задел вас томос? И правильно! Пишите-пишите, попов ваших лубянских метлой гнать будем
Я вот не тролль и мне тоже тот томос до одного места. А вам что он дает?