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Україна подасть заявку на
вступ до ЄС у 2024 році

Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:59

  titanik написав:
  vetka написав:Это не ответ на мой вопрос. Я спрашивала, что лично вам дает томос.


Моральное удовлетворение и душевную благодать

Не густо конечно, но как говориться, на безрыбье и рак рыба :)
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:06

  RomanTik написав:не смущайте хобота такими вопросами! Он вам дал ссылку на пропагандо-лозунги - будьте довольны. )))

Спасибо, ем не обляпаюсь :mrgreen:
vetka
 
Повідомлень: 5854
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