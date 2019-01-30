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Итоги: Прогнозы 30.01.19

Итоги: Прогнозы 30.01.19
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:04

Итоги: Прогнозы 30.01.19

США: Индекс потребительского доверия упал до минимума за 1,5 года.

Индекс потребительского доверия в США в январе 2019 года уменьшился до 120,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение стало минимальным с июля 2017 года. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 128,1 на 126,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с ранее указанного уровня.

США: В 2019 году ФРС повысит ставку дважды - опрос экономистов.

Федеральная резервная система, возможно, взяла паузу, но не завершила повышение процентной ставки, показывают результаты нового опроса экономистов.
Участники опроса теперь ждут ужесточения денежно-кредитной политики в 2019 году позже, чем предполагали ранее, но по-прежнему придерживаются прогноза двух повышений ставки. Большинство респондентов сказали, что ожидают их в июне и декабре, тогда как в ходе аналогичного опроса месяц назад экономисты говорили о марте и сентябре.

Комитет ФРС по открытым рынкам (FOMC) в среду завершит двухдневное заседание в Вашингтоне. В 21.00 Киева должен быть обнародован пресс-релиз по итогам встречи, а полчаса спустя - начаться пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла, который с этого года планирует проводить брифинги после каждого заседания. Публикации новых экономических прогнозов не будет.

Инвесторы негативно отреагировали в декабре на планы ФРС повысить ставку дважды в 2019 году. Рынки успокоились, когда представители центробанка, включая Пауэлла, заверили инвесторов в том, что ФРС будет терпеливой и гибкой в вопросе новых повышений.

В отличие от экономистов инвесторы интерпретировали эти комментарии как сигнал не просто паузы в цикле повышения ставок. Фьючерсы на ставку федерального финансирования отражают ожидания, что в 2019 году регулятор вообще не станет менять стоимость заимствований.

Экономисты прогнозируют, что ФРС внесет лишь небольшие изменения в текст пресс-релиза по итогам заседания. Большинство ожидают, что регулятор сохранит оценку рисков как «в целом сбалансированных» и сделает выбор в пользу более расплывчатой формулировки о необходимости «дальнейшего постепенного повышения» ставки либо заменит ее фразой о «терпеливом» подходе.

ФРС США может заявить о снижении темпов ужесточения монетарной политики.

Ожидается, что Федеральный комитет США по операциям на открытом рынке (FOMC) смягчит свои планы повышения ставки на этот год, при этом в заявлении, которое будет опубликовано завтра после решения по ставке, заявит что, дальнейшее укрепление процентной ставки необходимо - считают аналитики от Barclays Research. ФРС на заседании в декабре охарактеризовал экономическую активность как «устойчивую», а не «сильную». В протоколе за ноябрь и декабрь употребляется меньше слов «сильный», чем в августе и сентябре. число, вероятно, уменьшится еще больше в январе. Инфляция показывает замедление, что было видно еще в декабре, но отказаться от повышения ставки на декабрьском заседании - означало резко усилить опасения рынка, что ФРС находится на пути к чрезмерному ужесточению. Многие участники FOMC связали свое желание быть терпеливыми в вопросе нормализации ставок со снижением инфляции ниже целевого уровня.

На пресс-конференции глава ФРС Пауэлл подчеркнет, что политика в отношении процентных ставок является основным инструментом для точной настройки политической позиции, но что комитет будет готов изменить свою политику в отношении балансовых отчетов, если произойдет серьезное ухудшение перспектив.
ФРС обновит свои принципы и планы по нормализации политики с 2014 года, и глава ФРС может объявить об этом на пресс-конференции после совещания и опубликовать обновленные принципы и планы вместе со своим заявлением после заседания.

На торгах валютного межбанка Украины к среде «созрел» боковой тренд. Как известно, на излете месяца на рынке появляются со своими покупками валюты импортеры. Нынче спрос на СКВ со стороны этой части игроков валютного межбанка «нашел понимание» в среде участников состоявшегося накануне размещения гривневых ОВГЗ, среди которых было немало нерезидентов. В среду предстоял расчета за приобретенные накануне бумаги украинского госдолга. Требовалась гривня, ради которой «варяги» и стальные субъекты рынка казенных облигаций продавали СКВ на межбанке, которую «подбирали» буквально с рук импортеры.
Полагаю, незначительный и весьма зыбкий перевес предложения СКВ в эту среду стал следствием выросшего притока внешнеторговой выручки из-за рубежа. Вещь достаточно привычная для этого дня недели.

Меж тем на ближайших торгах «зеленым» безналом относительная курсовая стабильность может сохраниться – ставший привычным явлением на безналичном валютном рынке дефицит гривни в комплекте с пиком притока экспортной выручки из-за рубежа в четверг будут компенсироваться нарастающими покупками доллара импортерами.

Интересно заметить, что замерев на локальных минимумах, наличный доллар возобновил свою практику ожидания «зеленого» безнала, войдя в полосу относительной стабильности раньше.

В дальнейшем, как мы указывали ранее, эстафету спроса на безналичную СКВ из рук импортеров получат нерезиденты, у которых, как известно, в дебюте месяца сезон репатриации дивидендов. На спрос «варягов», по всей видимости, будет «отвечать» начало фискальных платежей, для которых потребуется гривня. Много нацвалюты потребуется компаниями и для выплаты жалованья персоналу.
Следовательно, рынок безналичной пары доллар-гривня останется в первом приближении сбалансированным в ближайшее время.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, https://mycredit.in.ua/ru, https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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