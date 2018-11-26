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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:00

Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 4484
З нами з: 27.12.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 385 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:00

Маркеты - Ашан : Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4484
З нами з: 27.12.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:16

  mustbe написав:
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет

Кто сертификаты выбирает постоянно? Новые бонусы ж уже давно не начисляют. Неужели кто-то своевременно не тратил бонусы и накопил кучу, которые теперь лихорадочно тратит.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 06.03.09
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Подякували: 340 раз.
 
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  #<1 ... 166167168169
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mustbe » Пон 26 лис, 2018 20:20
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mustbe

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