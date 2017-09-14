RSS
  #<1 ... 15821158221582315824>
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:06

ЛАД

кто обжаловал посты flyman"а и Schmit"а? Так быстро удалили. Писал ответ flyman"у, пока написал, сообщения уже нет.


Сам Флуман тицяє «скарга» на абсолютно всі пости, де його згадують))
Може хтось симетрично реагує))
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:10

  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России


я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.


Разве я что-то говорил про твої вибачення ... я говорил Бетону, что посчитай ...

Тебе скажу, калькулятор в руки и считай
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:11

budivelnik

Описати тобі ТВОЇ перспективи?
Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко


«А можна мені іншого психолога?» :D
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:54

  Hotab написав:ЛАД
кто обжаловал посты flyman"а и Schmit"а? Так быстро удалили. Писал ответ flyman"у, пока написал, сообщения уже нет.

Сам Флуман тицяє «скарга» на абсолютно всі пости, де його згадують))
Може хтось симетрично реагує))
Может, но вряд ли.
Там за компанию и пост Schmit удалили с видео Соскина.
Кто-то шибко бдительный.

P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне? :)
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:13

ЛАД
Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне



Тейк іт ізі))
Шаман тролить на лайті, а ви надто вмикаєтесь)
Якщо подивитись на це все з тз , що думка шамана, моя чи ваша не має жодного впливу не тільки на ситуацію на фронті, а і на колективну думку форуму (здається тут всі дотримуються своєі первинної тз всі 4- роки війни) , то сенс рубатися зникає)
Принаймні я так думаю сьогодні 😅, замахавшись за день в жаркому небі , не маючи сил навіть Флаймана потролити))
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:20

  Бетон написав:рфии скоро крышка
Доллар за год со 120 до 80 рублей

так в них економіка їде не на зелених аж синіх, а на дерев"яних
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:41

  ЛАД написав:...
P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне? :)
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?

як я бачу, меж немає не лише людська дурість, а й зарозумілість ЛАДа (с) :lol:
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:50

  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России

я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.

цей розрахунок показує НЕадекватність курсу. й коли китаєць коштує стільки ж скільки умовний БМВ - то це ознака саме цього. нагадаю, скільки в срср коштував долар - 56 коп? в срср була дуже потужна економіка :lol:

більше показник - це дефіцит бюджету на Раші. й найцікавіше, за рахунок чого його закривають. ну а наступним крок - це інфляція. те що Набіуліна ставку ЦБ так довго тримала 21% - теж ознака того, що в цій царині не все добре. а в цьому році ставка зменшується під тиском, а дефіцит бюджету зростає - подивимось на результат 8)
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:10

  Hotab написав:ЛАД
Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне

Тейк іт ізі))
Шаман тролить на лайті, а ви надто вмикаєтесь)
Якщо подивитись на це все з тз , що думка шамана, моя чи ваша не має жодного впливу не тільки на ситуацію на фронті, а і на колективну думку форуму (здається тут всі дотримуються своєі первинної тз всі 4- роки війни) , то сенс рубатися зникає)
Принаймні я так думаю сьогодні 😅, замахавшись за день в жаркому небі , не маючи сил навіть Флаймана потролити))

коли тролю, то далеко не завжди ізі - особливо чотирьохкостьових довбнів :lol: а з ЛАДом в нас принципові розбіжності, деякі з яких мають безпосереднє відношення до війни.

але проблема в тому, що ці хибні ідеї поділяє доволі велика кількість людей, тому треба постійно наголошувати на їх хибності. бо під час війни це вже не замаскуєш під різні точки зори - деякі точки зору є просто злочинними.

нагадаю ці ключові питання:
- демократія та вільна економіка vs автократія та соціалізм. рахунок на табло з 1991, але у ЛАДа особлива думка. кількість жертв соціалістичних експериментів йде на мільйони - хоч у сталінському срср, хоч в Китаї часів Мао. зараз в світі ренесанс популізму й відповідно автократії й певна криза демократії, що додає сил прихильникам автократій. але автократія не альтернатива, альтернативу треба шукати
- взаємовідносини Раші та України. ЛАД бачить в історії України лише позитивний вплив Раші й навіть зараз притримується думки, що з Рашею треба домовитися. варіанту, що Україна існує як європейська держава без прив'язки до Раші, немає в його уяві. відповідне відношення до УПА - посібники нацистів, хоча в Нюрнбергу так не визнали. одночасно Молотов, який підписав пакт 1939, - це не посібник. як власне й срср, який почав 2СВ як агресор - це для ЛАДа взагалі табу. навіть залишити це питання історикам й визнати, що є різні погляди він не може.

в світі ЛАДа Російська імперія збільшувалася лише внаслідок війн, коли Раша захищалася :lol: й принесла вона лише процвітання. Англія свої колонії експлуатувала, а Раша - лише розвивала. що думають з цього приводу інші народи, окрім руських ЛАДа, як руську людину, не дуже цікавить. приклад чукчей я вже наводив. війна в Чечні теж показала відношення, як й її результат. й це лише початок, ми ще побачимо не одне з'ясування між руськими та корінними народами.

якось так. але обговорювати це конструктивно ЛАД не хоче/не може. всі ж бачать його - відповідати не буду/не хочу. простіше назвати це пропагандою, хоче де я, а де пропаганда? 8)
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:14

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне? :)
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?

як я бачу, меж немає не лише людська дурість, а й зарозумілість ЛАДа (с) :lol:

Вы уже запомнили, что "властні" українською це "владні"?
