Додано: Нед 16 лис, 2025 21:10

Hotab написав: ЛАД

Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне



Тейк іт ізі))

Шаман тролить на лайті, а ви надто вмикаєтесь)

Якщо подивитись на це все з тз , що думка шамана, моя чи ваша не має жодного впливу не тільки на ситуацію на фронті, а і на колективну думку форуму (здається тут всі дотримуються своєі первинної тз всі 4- роки війни) , то сенс рубатися зникає)

Принаймні я так думаю сьогодні 😅, замахавшись за день в жаркому небі , не маючи сил навіть Флаймана потролити)) Тейк іт ізі))Якщо подивитись на це все з тз , що думка шамана, моя чи ваша не має жодного впливу не тільки на ситуацію на фронті, а і на колективну думку форуму (здається тут всі дотримуються своєі первинної тз всі 4- роки війни) , то сенс рубатися зникає)Принаймні я так думаю сьогодні 😅, замахавшись за день в жаркому небі , не маючи сил навіть Флаймана потролити))

коли тролю, то далеко не завжди ізі - особливо чотирьохкостьових довбніва зв нас принципові розбіжності, деякі з яких мають безпосереднє відношення до війни.але проблема в тому, що ці хибні ідеї поділяє доволі велика кількість людей, тому треба постійно наголошувати на їх хибності. бо під час війни це вже не замаскуєш під різні точки зори - деякі точки зору є просто злочинними.нагадаю ці ключові питання:. рахунок на табло з 1991, але уособлива думка. кількість жертв соціалістичних експериментів йде на мільйони - хоч у сталінському срср, хоч в Китаї часів Мао. зараз в світі ренесанс популізму й відповідно автократії й певна криза демократії, що додає сил прихильникам автократій. але автократія не альтернатива, альтернативу треба шукати. ЛАД бачить в історії України лише позитивний вплив Раші й навіть зараз притримується думки, що з Рашею треба домовитися. варіанту, що Україна існує як європейська держава без прив'язки до Раші, немає в його уяві. відповідне відношення до УПА - посібники нацистів, хоча в Нюрнбергу так не визнали. одночасно Молотов, який підписав пакт 1939, - це не посібник. як власне й срср, який почав 2СВ як агресор - це длявзагалі табу. навіть залишити це питання історикам й визнати, що є різні погляди він не може.в світіРосійська імперія збільшувалася лише внаслідок війн, коли Раша захищаласяй принесла вона лише процвітання. Англія свої колонії експлуатувала, а Раша - лише розвивала. що думають з цього приводу інші народи, окрім руських, як руську людину, не дуже цікавить. приклад чукчей я вже наводив. війна в Чечні теж показала відношення, як й її результат. й це лише початок, ми ще побачимо не одне з'ясування між руськими та корінними народами.якось так. але обговорювати це конструктивно ЛАД не хоче/не може. всі ж бачать його - відповідати не буду/не хочу. простіше назвати це пропагандою, хоче де я, а де пропаганда?