Додано: Чет 16 лип, 2020 12:16
mustbe написав:
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
Кто сертификаты выбирает постоянно? Новые бонусы ж уже давно не начисляют. Неужели кто-то своевременно не тратил бонусы и накопил кучу, которые теперь лихорадочно тратит.
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