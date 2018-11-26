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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:00
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:00
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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- Повідомлень: 4488
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 386 раз.
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1
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:16
mustbe написав:
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
Кто сертификаты выбирает постоянно? Новые бонусы ж уже давно не начисляют. Неужели кто-то своевременно не тратил бонусы и накопил кучу, которые теперь лихорадочно тратит.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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velvet
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:00
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
-
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- Повідомлень: 4488
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 386 раз.
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