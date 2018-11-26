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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:01

Маркеты - Ашан : Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:01

Маркеты - Сильпо-500: Уже есть ! Платежи - Мобильные: Уже не

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:12

а в телеге всё никак не успокоятся:

Якщо середа – це маленька п’ятниця, вже можна планувати літні вихідні. Допомогти підготуватись, наприклад, до пікніку може EXIM Bonus. Обміняйте бали у програмі на:
поповнення мобільного телефону, щоб запросити друзів
заправку авто у мережі АЗС WOG
придбання продуктів у магазині Ашан.
Ледь не забули, ще можна заплатити комуналку, адже сьогодні 28 липня.
Увага! Обміняти бонуси можна лише до 31 липня! Вже зовсім скоро ми презентуємо нову платформу для програми лояльності Visa в Укрексімбанку. Поки ж, як і обіцяли, інформуємо вас про актуальні пропозиції, що є наразі на нашому EXIM Bonus.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:13

Ну хоть напоминают, а не втихаря "сжигают"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:15

  mustbe написав:Маркеты - Ашан : Ещё нет

придбання продуктів у магазині Ашан

---
  mustbe написав:Платежи - Коммуналка: Ещё нет

ще можна заплатити комуналку

---
Д-лы, б-ть
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