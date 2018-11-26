Додано: Вів 28 лип, 2020 16:12
а в телеге всё никак не успокоятся:
Якщо середа – це маленька п’ятниця, вже можна планувати літні вихідні. Допомогти підготуватись, наприклад, до пікніку може EXIM Bonus. Обміняйте бали у програмі на:
поповнення мобільного телефону, щоб запросити друзів
заправку авто у мережі АЗС WOG
придбання продуктів у магазині Ашан.
Ледь не забули, ще можна заплатити комуналку, адже сьогодні 28 липня.
Увага! Обміняти бонуси можна лише до 31 липня! Вже зовсім скоро ми презентуємо нову платформу для програми лояльності Visa в Укрексімбанку. Поки ж, як і обіцяли, інформуємо вас про актуальні пропозиції, що є наразі на нашому EXIM Bonus.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF