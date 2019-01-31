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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 31 січ, 2019 13:50 Итоги: Прогнозы 31.01.19



Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял в среду решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне. Процентная ставка по федеральным фондам (Federal fund rate) в настоящее время находится в диапазоне 2,25% - 2,50%.



ФРС оставила дисконтную ставку на 3,00%.



Вышло заявление ФРС по денежной политике.



- Голосование по денежной политике было единогласным;

- ФРС будет готова использовать весь диапазон инструментов, включая изменение размера и составляющих баланса, если будет необходимо больше денежного стимулирования, чем может быть достигнуто сокращениями процентной ставки;

- Рыночные показатели инфляции снизились, но показатели инфляционных ожиданий по опросам мало изменились;

- Экономическая активность растет крепким темпом;

- Терпение по ставкам в свете мировых экономических и финансовых изменений, и подавленного инфляционного давления;

- В заявлении ФРС не упоминается имевшееся ранее выражение, что риски для экономической перспективы примерно сбалансированы;

- В заявлении ФРС не упоминается имевшееся ранее выражение, что комитет считает, что некоторое дальнейшее постепенное повышение ставки по федеральным фондам было бы уместным;

- Устойчивое расширение экономической активности, сильный рынок труда и инфляция около цели — наиболее вероятный последствия;

- Намерена проводить политику, при которой значительные резервы обеспечивают контроль денежной политики путем установления изменяемых ФРС ставок и активное изменение резервов не требуется;

- Готова корректировать любые детали для завершения нормализации баланса в свете экономических и финансовых изменений;

- Продолжит сокращать баланс прекращая реинвестировать до $50 млрд. каждый месяц завершающих срок действия облигаций;

- ФРС снизила оценку экономического роста до «уверенного» с «сильного».



Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.



- ФРС никогда не будет принимать во внимание политические мнения;

- Ослабевший рост ВВП будет восстановлен даже при длительном прекращении работы правительства;

- Корпоративный долг более макроэкономический риск, чем риск финансовой стабильности;

- Исключение переговоров по торговле США-Китай может подорвать уверенность бизнеса;

- Частичное прекращение работы правительства представляет риск для экономики в виде удара по уверенности;

- Не видит устойчивого эффекта частичного прекращения работы правительства, если оно не повторится;

- Будет бороться с будущим экономическим замедлением, баланс мог бы использоваться для стимулирования экономики после использования инструментов процентной ставки;

- ФРС не учитывает политические соображения;

- В конечном итоге, сильная мировая экономика полезна для США;

- Текущая политика ФРС уместная для ситуации в экономике;

- Мы почувствовали бы «жесткий» Brexit, но он не был бы сильным эффектом первоочередной важности если не будет финансового потрясения;

- Делают так, чтобы регулируемые фирмы были способны иметь дело со всем диапазоном последствий Brexit;

- Хотело бы работать в условиях значительных резервов;

- Мы считаем что перспектива, в целом, благоприятная;

- Мы считаем, что противоречия на некоторый период останутся;

- Я удовлетворён дискуссиями по балансу, не очень давать равновесный размер (баланса), мы пока не на этой точке;

- Не хочет вести преждевременные разговоры о составляющих баланса;

- Поступающие данные показали большее замедление мирового экономического роста;

- Последствия частичного прекращения работы правительства могут повлиять. Мы посмотрим, что будет дальше;

- Трудно сказать, конец ли цикла повышения ставок на данной точке;

- Частичное прекращение работы правительства оставит след в ВВП в первом квартале;

- Обсуждения скоро перейдут к итоговой структуре баланса ФРС;

- Продолжительность периода терпения зависит от поступающих экономических данных и вероятной перспективы;

- Не уступил Трампу, единственная забота — делать нашу работу для американцев;

- Мы видели встречные и противоречивые сигналы;

- Подчеркнул, что политика зависима от экономических данных;

- Рост заграницей замедлился, особенно в Китае и Европе;

- Повышенная неопределённость от некоторых мер политики правительства США;

- Экономика находится в хорошей форме;

- Отметил эффекте временного прекращения работы правительства;

- Финансовые условия заметно ужесточились;

- Мы сталкиваемся с сильным экономическим фоном США и противоречиях в других местах;

- Подход риск-менеджмента — терпение;

- Изменения оправдывают терпение;

- Мы решили быть терпеливыми, посмотреть развития событий;

- Противоречия предполагают риски менее благоприятной перспективы;

- Недавнее снижение цен на нефть, вероятно, подтолкнет основной показатель инфляции ниже в предстоящие месяцы;

- FOMC проводить обстоятельные обсуждения по балансу каждое третье заседание;

- Оценки уровня спроса на резервы довольно неопределенные;

- Нормализация портфеля будет скорее, и при более большом балансе, чем ранее считали;

- Мы сейчас оцениваем план по балансу, будут завершать его выработку на предстоящих заседаниях.



Аналитики SEB Research обсуждают заявление ФРС в среду.



«ФРС сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 2,25-2,50%, как и ожидалось. Голосование было единодушным, и на этом заседании не было выпущено пересмотренных прогнозов. Однако в формулировку заявления было внесено несколько изменений. ФРС отбросила предложение о предварительном руководстве. Вместо этого в заявлении просто говорится, что «в поддержку максимальной занятости и стабильности цен Комитет решил сохранить целевой диапазон.

Мы недавно пересмотрели наш прогноз и теперь прогнозируем только одно повышение ставки в 2019 году. Заявление ФРС подтверждает нашу оценку того, что ФРС сейчас приостановилась. Мы придерживаемся нашего прогноза о том, что центральный банк совершит повышение в июне, прежде чем появятся более четкие признаки экономического спада. Протокол встречи (который будет опубликован 20 февраля) должен быть интересным», - отмечают в SEB.



США: Число новых рабочих мест в частном секторе от ADP в январе составило 213 00.



Число новых рабочих мест в частном секторе от ADP в январе составило 213 00, это показало, что рынки труда США остаются сильными, несмотря на недавнюю слабость. Число платежных ведомостей в декабре было пересмотрено до 263 000 с 271 000.



Прогноз был 175 000. Сектор малого бизнеса добавил 63 000 рабочих мест против 89 000 в прошлом месяце, компании среднего размера наняли 84 000 рабочих по сравнению с 129 000 рабочих мест в прошлом месяце. Предприятия с числом сотрудников более 500 наняли только 66 000 новых сотрудников по сравнению с 54 000 рабочих мест в прошлом месяце. Строительный сектор добавил 35 000 рабочих мест по сравнению с 37 000 рабочих мест в прошлом месяце.



Сектор услуг остается основным поставщиком рабочих мест: в январе число новых рабочих увеличилось на 145 000 человек против 224 000 в декабре.



Brexit: Еврокомиссия подготовила комплекс мер для жесткого сценария выхода из ЕС.



Еврокомиссия (ЕК) приняла в среду решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения и по бюджету ЕС, объявил на пресс-конференции в Брюсселе первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс. Как говорится в материалах к состоявшемуся заседанию ЕК, в случае Brexit без соглашения утвержденные меры должны гарантировать, что учащаяся молодежь Евросоюза и Великобритании, продолжающая участвовать в программе Erasmus+ на день 30 марта 2019 года (после выхода Великобритании из ЕС), сможет завершить без помех свое обучение.



Власти государств-членов ЕС продолжат учитывать периоды страхования, выполнения работы в качестве самозанятого субъекта и статуса резидента в Соединенном Королевстве до его выхода из ЕС при расчетах выплат социального страхования, таких как пенсии. Британские получатели финансирования из бюджета ЕС продолжат пользоваться выплатами по своим действующим контрактам при условии, что Соединенное Королевство продолжит соблюдать свои финансовые обязательства по союзному бюджету.



При этом в Еврокомиссии уточняют, что данный вопрос не связан с финансовым урегулированием по случаю выхода Великобритании из ЕС. Европейская комиссия заявила, что она будет тесно сотрудничать с Европейским парламентом и Советом ЕС с целью гарантировать принятие предложенных законодательных актов в такие сроки, чтобы они могли вступить в силу не позднее 30 марта 2019 года. «Европейская комиссия также подчеркивает к сведению Европейского парламента и совета важность как можно скорейшего вступления в силу соответствующих актов», - сказано в коммюнике ЕК.



Оценка по евро от ING.



В ING обсуждают технические перспективы пары евро-доллар и поддерживают нейтральный уклон на многодневной основе.

«На краткосрочной основе нет тенденции, что подтверждено плоской средней скользящей MA-50 на $1,1390. Наш долгосрочный взгляд остается медвежьим, но пока цены успешно консолидируются выше прежнего верхней части канала падающего тренда вокруг $1,1280 модель консолидации должна быть продолжена.

Потенциал роста ограничен, поскольку цены встретят сильное сопротивление между горизонтальной линией вокруг $1,1530 и медленно снижающейся средней скользящей EMA-200 на $1,1555. Для сигнала на покупку требуется закрытие выше этой области сопротивления. До тех пор мы остаемся «нейтральными» - указывают в ING.



Безналичная пара доллар-гривня на торгах четверга попыталась «побороться» с «зелеными медведями», однако силы оказались неравными.



На стороне нисходящего тренда было достаточно весомых факторов.



Во-первых, несмотря на смену настроения на коррсчетах НБУ, где обозначилось повышение объема гривневого «навеса», ресурсов в нацвалюте по-прежнему не хватает, заставляя бизнес продавать СКВ на межбанке.



Во-вторых, нацвалюте продолжает подыгрывать регулятор, размещая свои депосертификаты и «связывая» этим гривневую ликвидность.



В-третьих, к четвергу приток внешнеторговой выручки достигает своего максимума, формируя избыточную СКВ-ликвидность на межбанке обязательной частью продаж.



В-четвертых, импортеры, активно скупавшие СКВ накануне, нынче «пылесосили» доллар «без огонька».



В-пятых, на рынке отсутствовали покупки доллара «варягами», у которых сезон репатриации дивидендов, вероятно, в полную силу начнется с понедельника.



Ряд вышеперечисленных «медвежьих» факторов для доллара на межбанке уже на ближайших торгах канет в лету, повышая вероятность возвращение на рынок безналичной пары доллар-гривня, как минимум, стабильности или даже восходящего тренда.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС США оставила процентные ставки без изменения.Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял в среду решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне. Процентная ставка по федеральным фондам (Federal fund rate) в настоящее время находится в диапазоне 2,25% - 2,50%.ФРС оставила дисконтную ставку на 3,00%.Вышло заявление ФРС по денежной политике.- Голосование по денежной политике было единогласным;- ФРС будет готова использовать весь диапазон инструментов, включая изменение размера и составляющих баланса, если будет необходимо больше денежного стимулирования, чем может быть достигнуто сокращениями процентной ставки;- Рыночные показатели инфляции снизились, но показатели инфляционных ожиданий по опросам мало изменились;- Экономическая активность растет крепким темпом;- Терпение по ставкам в свете мировых экономических и финансовых изменений, и подавленного инфляционного давления;- В заявлении ФРС не упоминается имевшееся ранее выражение, что риски для экономической перспективы примерно сбалансированы;- В заявлении ФРС не упоминается имевшееся ранее выражение, что комитет считает, что некоторое дальнейшее постепенное повышение ставки по федеральным фондам было бы уместным;- Устойчивое расширение экономической активности, сильный рынок труда и инфляция около цели — наиболее вероятный последствия;- Намерена проводить политику, при которой значительные резервы обеспечивают контроль денежной политики путем установления изменяемых ФРС ставок и активное изменение резервов не требуется;- Готова корректировать любые детали для завершения нормализации баланса в свете экономических и финансовых изменений;- Продолжит сокращать баланс прекращая реинвестировать до $50 млрд. каждый месяц завершающих срок действия облигаций;- ФРС снизила оценку экономического роста до «уверенного» с «сильного».Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.- ФРС никогда не будет принимать во внимание политические мнения;- Ослабевший рост ВВП будет восстановлен даже при длительном прекращении работы правительства;- Корпоративный долг более макроэкономический риск, чем риск финансовой стабильности;- Исключение переговоров по торговле США-Китай может подорвать уверенность бизнеса;- Частичное прекращение работы правительства представляет риск для экономики в виде удара по уверенности;- Не видит устойчивого эффекта частичного прекращения работы правительства, если оно не повторится;- Будет бороться с будущим экономическим замедлением, баланс мог бы использоваться для стимулирования экономики после использования инструментов процентной ставки;- ФРС не учитывает политические соображения;- В конечном итоге, сильная мировая экономика полезна для США;- Текущая политика ФРС уместная для ситуации в экономике;- Мы почувствовали бы «жесткий» Brexit, но он не был бы сильным эффектом первоочередной важности если не будет финансового потрясения;- Делают так, чтобы регулируемые фирмы были способны иметь дело со всем диапазоном последствий Brexit;- Хотело бы работать в условиях значительных резервов;- Мы считаем что перспектива, в целом, благоприятная;- Мы считаем, что противоречия на некоторый период останутся;- Я удовлетворён дискуссиями по балансу, не очень давать равновесный размер (баланса), мы пока не на этой точке;- Не хочет вести преждевременные разговоры о составляющих баланса;- Поступающие данные показали большее замедление мирового экономического роста;- Последствия частичного прекращения работы правительства могут повлиять. Мы посмотрим, что будет дальше;- Трудно сказать, конец ли цикла повышения ставок на данной точке;- Частичное прекращение работы правительства оставит след в ВВП в первом квартале;- Обсуждения скоро перейдут к итоговой структуре баланса ФРС;- Продолжительность периода терпения зависит от поступающих экономических данных и вероятной перспективы;- Не уступил Трампу, единственная забота — делать нашу работу для американцев;- Мы видели встречные и противоречивые сигналы;- Подчеркнул, что политика зависима от экономических данных;- Рост заграницей замедлился, особенно в Китае и Европе;- Повышенная неопределённость от некоторых мер политики правительства США;- Экономика находится в хорошей форме;- Отметил эффекте временного прекращения работы правительства;- Финансовые условия заметно ужесточились;- Мы сталкиваемся с сильным экономическим фоном США и противоречиях в других местах;- Подход риск-менеджмента — терпение;- Изменения оправдывают терпение;- Мы решили быть терпеливыми, посмотреть развития событий;- Противоречия предполагают риски менее благоприятной перспективы;- Недавнее снижение цен на нефть, вероятно, подтолкнет основной показатель инфляции ниже в предстоящие месяцы;- FOMC проводить обстоятельные обсуждения по балансу каждое третье заседание;- Оценки уровня спроса на резервы довольно неопределенные;- Нормализация портфеля будет скорее, и при более большом балансе, чем ранее считали;- Мы сейчас оцениваем план по балансу, будут завершать его выработку на предстоящих заседаниях.Аналитики SEB Research обсуждают заявление ФРС в среду.«ФРС сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 2,25-2,50%, как и ожидалось. Голосование было единодушным, и на этом заседании не было выпущено пересмотренных прогнозов. Однако в формулировку заявления было внесено несколько изменений. ФРС отбросила предложение о предварительном руководстве. Вместо этого в заявлении просто говорится, что «в поддержку максимальной занятости и стабильности цен Комитет решил сохранить целевой диапазон.Мы недавно пересмотрели наш прогноз и теперь прогнозируем только одно повышение ставки в 2019 году. Заявление ФРС подтверждает нашу оценку того, что ФРС сейчас приостановилась. Мы придерживаемся нашего прогноза о том, что центральный банк совершит повышение в июне, прежде чем появятся более четкие признаки экономического спада. Протокол встречи (который будет опубликован 20 февраля) должен быть интересным», - отмечают в SEB.США: Число новых рабочих мест в частном секторе от ADP в январе составило 213 00.Число новых рабочих мест в частном секторе от ADP в январе составило 213 00, это показало, что рынки труда США остаются сильными, несмотря на недавнюю слабость. Число платежных ведомостей в декабре было пересмотрено до 263 000 с 271 000.Прогноз был 175 000. Сектор малого бизнеса добавил 63 000 рабочих мест против 89 000 в прошлом месяце, компании среднего размера наняли 84 000 рабочих по сравнению с 129 000 рабочих мест в прошлом месяце. Предприятия с числом сотрудников более 500 наняли только 66 000 новых сотрудников по сравнению с 54 000 рабочих мест в прошлом месяце. Строительный сектор добавил 35 000 рабочих мест по сравнению с 37 000 рабочих мест в прошлом месяце.Сектор услуг остается основным поставщиком рабочих мест: в январе число новых рабочих увеличилось на 145 000 человек против 224 000 в декабре.Brexit: Еврокомиссия подготовила комплекс мер для жесткого сценария выхода из ЕС.Еврокомиссия (ЕК) приняла в среду решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения и по бюджету ЕС, объявил на пресс-конференции в Брюсселе первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс. Как говорится в материалах к состоявшемуся заседанию ЕК, в случае Brexit без соглашения утвержденные меры должны гарантировать, что учащаяся молодежь Евросоюза и Великобритании, продолжающая участвовать в программе Erasmus+ на день 30 марта 2019 года (после выхода Великобритании из ЕС), сможет завершить без помех свое обучение.Власти государств-членов ЕС продолжат учитывать периоды страхования, выполнения работы в качестве самозанятого субъекта и статуса резидента в Соединенном Королевстве до его выхода из ЕС при расчетах выплат социального страхования, таких как пенсии. Британские получатели финансирования из бюджета ЕС продолжат пользоваться выплатами по своим действующим контрактам при условии, что Соединенное Королевство продолжит соблюдать свои финансовые обязательства по союзному бюджету.При этом в Еврокомиссии уточняют, что данный вопрос не связан с финансовым урегулированием по случаю выхода Великобритании из ЕС. Европейская комиссия заявила, что она будет тесно сотрудничать с Европейским парламентом и Советом ЕС с целью гарантировать принятие предложенных законодательных актов в такие сроки, чтобы они могли вступить в силу не позднее 30 марта 2019 года. «Европейская комиссия также подчеркивает к сведению Европейского парламента и совета важность как можно скорейшего вступления в силу соответствующих актов», - сказано в коммюнике ЕК.Оценка по евро от ING.В ING обсуждают технические перспективы пары евро-доллар и поддерживают нейтральный уклон на многодневной основе.«На краткосрочной основе нет тенденции, что подтверждено плоской средней скользящей MA-50 на $1,1390. Наш долгосрочный взгляд остается медвежьим, но пока цены успешно консолидируются выше прежнего верхней части канала падающего тренда вокруг $1,1280 модель консолидации должна быть продолжена.Потенциал роста ограничен, поскольку цены встретят сильное сопротивление между горизонтальной линией вокруг $1,1530 и медленно снижающейся средней скользящей EMA-200 на $1,1555. Для сигнала на покупку требуется закрытие выше этой области сопротивления. До тех пор мы остаемся «нейтральными» - указывают в ING.Безналичная пара доллар-гривня на торгах четверга попыталась «побороться» с «зелеными медведями», однако силы оказались неравными.На стороне нисходящего тренда было достаточно весомых факторов.Во-первых, несмотря на смену настроения на коррсчетах НБУ, где обозначилось повышение объема гривневого «навеса», ресурсов в нацвалюте по-прежнему не хватает, заставляя бизнес продавать СКВ на межбанке.Во-вторых, нацвалюте продолжает подыгрывать регулятор, размещая свои депосертификаты и «связывая» этим гривневую ликвидность.В-третьих, к четвергу приток внешнеторговой выручки достигает своего максимума, формируя избыточную СКВ-ликвидность на межбанке обязательной частью продаж.В-четвертых, импортеры, активно скупавшие СКВ накануне, нынче «пылесосили» доллар «без огонька».В-пятых, на рынке отсутствовали покупки доллара «варягами», у которых сезон репатриации дивидендов, вероятно, в полную силу начнется с понедельника.Ряд вышеперечисленных «медвежьих» факторов для доллара на межбанке уже на ближайших торгах канет в лету, повышая вероятность возвращение на рынок безналичной пары доллар-гривня, как минимум, стабильности или даже восходящего тренда.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70472 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4532 раз. Подякували: 8243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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