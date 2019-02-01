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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:36 Итоги: Прогнозы 01.02.19



Число заявок на пособие по безработице за неделю до 26 января выросло на 53 000 до 253 000, сообщило Министерство труда США - максимум с 24-30 сентября 2017 года. Экономисты ожидали, что число заявок на прошлой неделе поднимется до 215 000. Среди причин роста числа уволенных стала короткая рабочая неделя из-за празднования дня памяти Мартина Лютера Кинга. Число заявок не учитывает заявления от федеральных госслужащих, которые подают заявки на пособие по другой программе. Скользящая средняя заявок за четыре недели на прошлой неделе выросла на 5000 до 220 250. Повторные заявки, поданные более одной недели выросли на 69 000 до 1 782 000.



Число заявок на пособие по безработице в Германии в январе сократилось.



Число заявок на пособие по безработице в Германии в январе сократилось на 2 000 за месяц, показали данные Федеральной службы занятости Германии. Экономисты прогнозировали снижение числа безработных в стране на 10 000 в январе.

Уровень безработицы в январе был на уровне 5,0%, без изменений с ноября, что является самым низким показателем с момента начала ведения подобной статистики в январе 1992 года. За год число вакансий увеличилось на 758 000 против 779 000 в январе 2018 года, сообщили в Федеральной службе занятости Германии.



Пара евро-доллар: относительное предложение ликвидности говорит в пользу более высокого значения курса главной валютной пары – Nordea.



В Nordea Research комментируют перспективу для евро-доллар и сохраняют структурно «бычью» направленность с целью движение к $1,20 в этом году:



«Казначейство США сейчас держит в США почти $400 млрд. на счете. Если они уменьшат на как минимум 200 млрд., коммерческая банковская система будет получающей стороной этой ликвидности. Это негативный сценарий для доллара.



С другой стороны, ЕЦБ, вероятно, позволит сокращаться размеру баланса, так как какое-то решение по продлению завершающихся долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) будет предлагаться по менее привлекательным условиям. В конечном счёте это должно выдавить некоторые банки, прибегавшие к TLTRO, обратно на «обычный» рынок эмиссии — и позволить сократить баланс ЕЦБ.



В конечном итоге относительно предложение евро против доллара США должно работать немного в пользу евро — наши первая цель для евро-доллар $1,20 в 2019 г.».



Китай, январь: Индекс деловой активности в промышленности от Caixin: 48,3.



Это более представительный индекс деловой активности с точки зрения менее крупных фирм, чем официальный опрос по индексу PMI.



Индекс деловой активности в промышленности от Caixin в январе: 48,3 (минимальный уровень примерно за три года); ожидалось 49,6; ранее было 49,7.



Комментарий директора по макроэкономическому анализу из CEBM Group Жонга:

- Индекс общей деловой активности в промышленности Китая от Caixin в январе снизился далее до 48,3, минимального уровня с февраля 2016 г.

- Подындекс новых заказов снизился далее на территорию сокращения, указывая на умеренное сокращение спроса в промышленном секторе. Пока показатель новых экспортных заказов вырос заметно выше уровня 50, линии, отделяющей сокращение от расширения, достигнув наиболее высокого уровня с марта 2018 г., это показывает, что экспортные заказы компаний очевидно восстановились после перемирия в торговой войне США-Китай.

- Подындекс объема выпуска снизился, подчёркивая замедляющий эффект от более слабого спроса на продукцию. Подындекс занятости продолжил умеренно расти, несмотря на то, что оставался на негативной территории, что может быть из-за политики правительства по стабилизации рынка труда. Показатель запаса готовой продукции снизился на территорию сокращения, в то время как подындекс запаса закупленных товаров далее снизился, предполагая, что производители имеют тенденцию сокращать их запасы. Подындекс доставки поставщиков возвратился на негативную территорию, показывая, что давление на оборот капитала, хотя и меньше, чем в месяцы до декабря, но по-прежнему существует.

- Показатели закупочных цен и отпускных цен снизились только незначительно. В то время как компании сократили свои запасы, цены на национальные промышленные товары с начала месяца частично восстановили потери, которые наблюдались в декабре. Мы ожидаем, что рост год-к-году индекс цен производителей, вероятно, будет приближаться к нулю.

- В целом, антициклическая экономическая политика не оказала существенного эффекта. В то время как внутренний промышленный спрос сократился, внешний спрос стал позитивным и стал светлым пятном на фоне позитивного прогресса торговых переговоров США-Китай. Так как компании были более склонны сокращать запасы, их объём выпуска снизился, что указывает на заметное давление в сторону снижения экономики Китая. Китай, вероятно, примет дополнительные налогово-бюджетные меры и меры денежной политики, и ускорит их реализацию. Пока позиция стабилизирующих рычагов и жесткого регулирования не изменилась, что означает, что тренд ослабления китайской экономики продолжится.



Япония, январь: Индекс деловой активности в промышленности от Nikkei: 50,3.



Индекс деловой активности в промышленности Японии в январе от Nikkei/Markit (окончательные данные): 50,3.

предварительно было 50,0, в декабре было 52,6.



Ключевые моменты, отмечаемые Markit:

- Индекс достиг минимума за 29 месяцев;

- Показатель новых экспортных заказов снизился наиболее резким темпом с июля 2016 г.

- Уровень уверенности бизнеса снижается восьмой месяц подряд.



Джо Хайес, экономист IHS Markit (компания, которая проводит опрос):

- Данные по индексу деловой активности в промышленности Японии принесли плохие новости для цикла мировой торговли в начале 2019 г., при том, что новые экспортные заказы снизились наиболее резким темпом за два с половиной года;

- Комментарии предполагают, что особенно пострадали продажи товаров, связанных с полупроводниками, что предвещает негатив для других азиатских экспортёров;

- Между тем, внутренний рынок также показывает признаки хрупкости, так как общий спрос снизился впервые с сентября 2016 г.;

- При том, что Абэ собирается ввести налог с продаж в этом году, и все еще сохраняющейся торговой напряженности США-Китай, внутреннее ослабление в Японии еще более добавляет к уже существующим проблемам. Настроение бизнеса продолжает ухудшаться, данные опроса регистрируют восьмой месяц подряд снижения уверенности. Снижение запасов и сокращение объёма выпуска предполагают, что производители готовятся к дальнейшим экономическим трудностям.



Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе снизился до 50,9 пункта.



Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2019 года снизился до отметки 50,9 пункта против 51,7 пункта в декабре прошлого года. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.



«Основной показатель опустился ниже тренда серии на фоне замедления темпов роста как объемов производства, так и новых заказов, - отмечается в сообщении. - Еще одним фактором, повлиявшим на общую эффективность сектора, стало сокращение занятости, которое было первым с августа 2018 года».



Вместе с тем в IHS Markit указали, что рост новых заказов в целом был устойчивым, и компании были «настроены оптимистично» в отношении увеличения объемов производства в 2019 году.



Недавний рост НДС привел к усилению темпов увеличения инфляции как закупочных, так и отпускных цен, причем последние ускорились до максимальных с сентября 2015 года, поскольку компании стремились частично возместить более высокие затраты, добавили в агентстве.



Значение индекса PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.



«Медвежий» характер торгов валютного межбанка в паре доллар-гривня стал следствием двух обстоятельств.



Во-первых, нерезиденты, у которых в дебюте месяца стартует очередной сезон репатриации дивидендов, отложили этот проект на новую неделю Об этом дал понять стартовавший с самого открытия торгов нисходящий тренд в паре доллар-гривня. Как известно, «варяги» появляются на рынке с самого утра, но в пятницу их не было видно.



Во-вторых, коррекция курса безналичного «американца» в месте с дефицитом покупателей, стала следствием спекулятивных «игрищ». Воздействуя на «нетвердые» умы обывателей «рукотворным» откатом курса безналичной СКВ, «заинтересованные лица» обеспечивали резкий рост «приноса» наличной СКВ, цена которой обваливалась, обеспечивая переток наличного доллара на более дорогой валютный межбанк.



Не исключено, появление на рынке 04 февраля нерезидентов вернет валютный межбанк в прежнее, более «рыночное» русло в сопровождении подорожания «американца».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Число заявок на пособие по безработице выросло на 53 000.Число заявок на пособие по безработице за неделю до 26 января выросло на 53 000 до 253 000, сообщило Министерство труда США - максимум с 24-30 сентября 2017 года. Экономисты ожидали, что число заявок на прошлой неделе поднимется до 215 000. Среди причин роста числа уволенных стала короткая рабочая неделя из-за празднования дня памяти Мартина Лютера Кинга. Число заявок не учитывает заявления от федеральных госслужащих, которые подают заявки на пособие по другой программе. Скользящая средняя заявок за четыре недели на прошлой неделе выросла на 5000 до 220 250. Повторные заявки, поданные более одной недели выросли на 69 000 до 1 782 000.Число заявок на пособие по безработице в Германии в январе сократилось.Число заявок на пособие по безработице в Германии в январе сократилось на 2 000 за месяц, показали данные Федеральной службы занятости Германии. Экономисты прогнозировали снижение числа безработных в стране на 10 000 в январе.Уровень безработицы в январе был на уровне 5,0%, без изменений с ноября, что является самым низким показателем с момента начала ведения подобной статистики в январе 1992 года. За год число вакансий увеличилось на 758 000 против 779 000 в январе 2018 года, сообщили в Федеральной службе занятости Германии.Пара евро-доллар: относительное предложение ликвидности говорит в пользу более высокого значения курса главной валютной пары – Nordea.В Nordea Research комментируют перспективу для евро-доллар и сохраняют структурно «бычью» направленность с целью движение к $1,20 в этом году:«Казначейство США сейчас держит в США почти $400 млрд. на счете. Если они уменьшат на как минимум 200 млрд., коммерческая банковская система будет получающей стороной этой ликвидности. Это негативный сценарий для доллара.С другой стороны, ЕЦБ, вероятно, позволит сокращаться размеру баланса, так как какое-то решение по продлению завершающихся долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) будет предлагаться по менее привлекательным условиям. В конечном счёте это должно выдавить некоторые банки, прибегавшие к TLTRO, обратно на «обычный» рынок эмиссии — и позволить сократить баланс ЕЦБ.В конечном итоге относительно предложение евро против доллара США должно работать немного в пользу евро — наши первая цель для евро-доллар $1,20 в 2019 г.».Китай, январь: Индекс деловой активности в промышленности от Caixin: 48,3.Это более представительный индекс деловой активности с точки зрения менее крупных фирм, чем официальный опрос по индексу PMI.Индекс деловой активности в промышленности от Caixin в январе: 48,3 (минимальный уровень примерно за три года); ожидалось 49,6; ранее было 49,7.Комментарий директора по макроэкономическому анализу из CEBM Group Жонга:- Индекс общей деловой активности в промышленности Китая от Caixin в январе снизился далее до 48,3, минимального уровня с февраля 2016 г.- Подындекс новых заказов снизился далее на территорию сокращения, указывая на умеренное сокращение спроса в промышленном секторе. Пока показатель новых экспортных заказов вырос заметно выше уровня 50, линии, отделяющей сокращение от расширения, достигнув наиболее высокого уровня с марта 2018 г., это показывает, что экспортные заказы компаний очевидно восстановились после перемирия в торговой войне США-Китай.- Подындекс объема выпуска снизился, подчёркивая замедляющий эффект от более слабого спроса на продукцию. Подындекс занятости продолжил умеренно расти, несмотря на то, что оставался на негативной территории, что может быть из-за политики правительства по стабилизации рынка труда. Показатель запаса готовой продукции снизился на территорию сокращения, в то время как подындекс запаса закупленных товаров далее снизился, предполагая, что производители имеют тенденцию сокращать их запасы. Подындекс доставки поставщиков возвратился на негативную территорию, показывая, что давление на оборот капитала, хотя и меньше, чем в месяцы до декабря, но по-прежнему существует.- Показатели закупочных цен и отпускных цен снизились только незначительно. В то время как компании сократили свои запасы, цены на национальные промышленные товары с начала месяца частично восстановили потери, которые наблюдались в декабре. Мы ожидаем, что рост год-к-году индекс цен производителей, вероятно, будет приближаться к нулю.- В целом, антициклическая экономическая политика не оказала существенного эффекта. В то время как внутренний промышленный спрос сократился, внешний спрос стал позитивным и стал светлым пятном на фоне позитивного прогресса торговых переговоров США-Китай. Так как компании были более склонны сокращать запасы, их объём выпуска снизился, что указывает на заметное давление в сторону снижения экономики Китая. Китай, вероятно, примет дополнительные налогово-бюджетные меры и меры денежной политики, и ускорит их реализацию. Пока позиция стабилизирующих рычагов и жесткого регулирования не изменилась, что означает, что тренд ослабления китайской экономики продолжится.Япония, январь: Индекс деловой активности в промышленности от Nikkei: 50,3.Индекс деловой активности в промышленности Японии в январе от Nikkei/Markit (окончательные данные): 50,3.предварительно было 50,0, в декабре было 52,6.Ключевые моменты, отмечаемые Markit:- Индекс достиг минимума за 29 месяцев;- Показатель новых экспортных заказов снизился наиболее резким темпом с июля 2016 г.- Уровень уверенности бизнеса снижается восьмой месяц подряд.Джо Хайес, экономист IHS Markit (компания, которая проводит опрос):- Данные по индексу деловой активности в промышленности Японии принесли плохие новости для цикла мировой торговли в начале 2019 г., при том, что новые экспортные заказы снизились наиболее резким темпом за два с половиной года;- Комментарии предполагают, что особенно пострадали продажи товаров, связанных с полупроводниками, что предвещает негатив для других азиатских экспортёров;- Между тем, внутренний рынок также показывает признаки хрупкости, так как общий спрос снизился впервые с сентября 2016 г.;- При том, что Абэ собирается ввести налог с продаж в этом году, и все еще сохраняющейся торговой напряженности США-Китай, внутреннее ослабление в Японии еще более добавляет к уже существующим проблемам. Настроение бизнеса продолжает ухудшаться, данные опроса регистрируют восьмой месяц подряд снижения уверенности. Снижение запасов и сокращение объёма выпуска предполагают, что производители готовятся к дальнейшим экономическим трудностям.Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе снизился до 50,9 пункта.Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2019 года снизился до отметки 50,9 пункта против 51,7 пункта в декабре прошлого года. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.«Основной показатель опустился ниже тренда серии на фоне замедления темпов роста как объемов производства, так и новых заказов, - отмечается в сообщении. - Еще одним фактором, повлиявшим на общую эффективность сектора, стало сокращение занятости, которое было первым с августа 2018 года».Вместе с тем в IHS Markit указали, что рост новых заказов в целом был устойчивым, и компании были «настроены оптимистично» в отношении увеличения объемов производства в 2019 году.Недавний рост НДС привел к усилению темпов увеличения инфляции как закупочных, так и отпускных цен, причем последние ускорились до максимальных с сентября 2015 года, поскольку компании стремились частично возместить более высокие затраты, добавили в агентстве.Значение индекса PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.«Медвежий» характер торгов валютного межбанка в паре доллар-гривня стал следствием двух обстоятельств.Во-первых, нерезиденты, у которых в дебюте месяца стартует очередной сезон репатриации дивидендов, отложили этот проект на новую неделю Об этом дал понять стартовавший с самого открытия торгов нисходящий тренд в паре доллар-гривня. Как известно, «варяги» появляются на рынке с самого утра, но в пятницу их не было видно.Во-вторых, коррекция курса безналичного «американца» в месте с дефицитом покупателей, стала следствием спекулятивных «игрищ». Воздействуя на «нетвердые» умы обывателей «рукотворным» откатом курса безналичной СКВ, «заинтересованные лица» обеспечивали резкий рост «приноса» наличной СКВ, цена которой обваливалась, обеспечивая переток наличного доллара на более дорогой валютный межбанк.Не исключено, появление на рынке 04 февраля нерезидентов вернет валютный межбанк в прежнее, более «рыночное» русло в сопровождении подорожания «американца».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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