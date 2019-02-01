Итоги: Энергетика 01.02.19

Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:40

В центре внимания инвесторов в пятницу оказалось заявление министерства коммерции КНР, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США 30-31 января сторонам удалось добиться важного прогресса. На этом фоне трейдеры надеются на скорое разрешение продолжительного торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик.



Кроме того, поддержку ценам на нефть продолжает оказывать ситуация вокруг Венесуэлы. США 28 января объявили о введении санкций в отношении нефтяной PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще $11 миллиардов составят потери в поставках нефти.



Последние американские санкции могут привести к потере экспорта венесуэльской нефти в США объемом 500 тысяч баррелей в день.

Цены нашли поддержку после того, так изменение тона высказываний ФРС после заседания по денежной политике снизило курс доллара, что, как правило позитивно для выраженных в долларе цен на сырьё. Другими факторами поддержки были сокращения уровня добычи странами ОПЕК+ и введение санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании. Саудовская Аравия сократила экспорт в США до наименьшего уровня с октября 2017 г.



Однако цены развернулись в течение сессии в четверг, что может быть связано к фиксацией прибили в конце месяца.



Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 25 января, выросли на 900 тыс. баррелей, что меньше ожиданий. Также EIA сообщила о неожиданном снижении запасов бензина на прошлой неделе на 2,2 млн. баррелей.

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром после новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая.Цены на нефть в четверг снизились, но выросли за январь в целом.Фьючерс на нефть WTI в четверг снизился после достижения максимума за более чем два месяца.Нефть WTI: самый сильный январь за всю историю торгов.Нефть WTI по итогам января выросла на 18,67% до $53,90 за баррель. Это самый значительный прирост для первого месяца года за всю историю наблюдений. В четверг котировки мартовских фьючерсов на NYMEX проверили на прочность $55 за баррель впервые с 21 ноября. В абсолютном исчислении с начала года цена выросла почти на $9 за нефтяную бочку.По данным консалтинговой компании JBC Energy, которая консультирует ОПЕК, добыча Картеля в январе упала до 30,85 млн. б/д. Снижение обусловлено сокращением поставок со стороны Саудовской Аравии (- 440 тыс. б/д).Соответствие соглашению ОПЕК+ от 7 декабря составило 109% — план перевыполнен.Также министр энергетики РФ Алекандр Новак сообщил что российская добыча в первом месяце года сократилась на 50 тыс. по сравнению с уровнями октября, когда страна добывала 11,418 млн. б/д. При этом январский показатель был приблизительно на 100 тыс. б/д ниже, чем в декабре.Таким образом, Россия также выполнила озвученный график сокращений. Напомним, что по соглашению РФ должна сократить добычу на 228 тыс. б/д, что страна обещала реализовать до начала квартала. Затем еще 3 месяца добыча будет неизменной.Согласно уточненным данным Управления энергетической информации, добыча нефти в США в ноябре выросла не до 11.555 млн. баррелей в день, как сообщалось ранее, а до рекордных 11,9 млн. б/д.Так добыча в Мексиканском заливе была пересмотрена с 1.73 до 1,92 млн. б/д. Это рекорд для этого региона.В Техасе добывали не 4,72 млн., а 4,84 млн. б/д. Также абсолютный максимум.В Северной Дакоте добычу повысили на 0,2 млн. до 1,38 млн. б/д.Участники рынка настроены оптимистично в отношении результатов переговоров США и Китая. Градус напряженности спадает, уменьшая риски усугубления протекционизма и сокращения мирового спроса. Вчерашнее заседание ФРС также является драйвером роста. Центробанк США заявил, что повышение ставок в дальнейшем будет зависеть от рыночной ситуации. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам, а также ряд банковских экспертов не ожидают повышения ставок в первой половине текущего года, а, возможно, еще три квартала.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: