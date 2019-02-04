Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Додано: Чет 14 лют, 2019 18:45

Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: А это и называется продать страну. Именно поэтому им в свое время устраивали газовые войны - чтобы вынудить их продать лакомый кусочек.



Так кусок трубы продали или страну? Труба ＝ Страна ?

А мы чего хотим тогда трубу продать? Так кусок трубы продали или страну? Труба ＝ Страна ?А мы чего хотим тогда трубу продать?



Кому? Украина все это время хочет трехсторонний консорциум. А рашка, естественно, хочет владеть единолично. Кому? Украина все это время хочетконсорциум. А рашка, естественно, хочет владеть единолично.

Что ты мелешь? 3-сторонние газовые переговоры формата Нефтегаз (Украина) - Газпром (РФ) - Ruhrgas (Германия) были блокированы украинской стороной! В 2003-м году Нашей Украиной и БЮТ, владельшими большинством в ВР с 2002-го по 2006-й. Тогда и был вброшен популистский смысл "труба = страна". Какие только эпитеты тогда не использовались! Тоже мне "наша прелесть"...Именно после неудачных переговоров о консорциуме и завязались 2-сторонние переговоры РФ и Германии о транзите, результировавшие в 2011-м запуском Северного Потока.В 2012-м Азиров попытался реабилитировать формат, но расклад сил был уже не тот - покупатель и потребитель осознали, что могут и будут в перспективе работать без посредника