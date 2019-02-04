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Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:36
lapay написав:
Підозрюю, що Путін був не перший...
Скорее всего работает одна команда политтехнологов, им всё равно кто работодатель - Путин, Порошенко. Если отработанная методика и лозунги дали успех в одном месте, то по логике вещей они должны сработать в другом месте.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:52
freeze написав:
Скорее всего работает одна команда политтехнологов, им всё равно кто работодатель - Путин, Порошенко. Если отработанная методика и лозунги дали успех в одном месте, то по логике вещей они должны сработать в другом месте.
Так відкрито вони б не палились.
Ще можна кучмівську фішку взяти, коли першачки розповідали, як важко Президенту, скільки в нього роботи і т.д. Мені тоді так і хотілось сказати: "То нехай відпочине і не балотується."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:25
lapay написав: rjkz написав:
За Зеленского стОит проголосовать хотя-бы только по той причине, что он не из этого коррупционного болота. Что у него в голове - не знает никто. Но это шанс что-то изменить. Может даже сначала будет еще хуже, когда система начнет сопротивляться.
Но пациент "Украина" практически в коме, если срочно не оперировать - шансов выжить нет. Если ничего не получится - будет плохо, но попытаться стоит.
Шоб Вам потрапити до такого "кваліфікованого" хірурга. Таки да!
Взаимно, и тебе, порохобот, крепкого здоровья.
Хорошего дня, будь осторожен, скользко на улице.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:29
shapo написав: lapay написав: rjkz написав:
За Зеленского стОит проголосовать хотя-бы только по той причине, что он не из этого коррупционного болота.
Шоб Вам потрапити до такого "кваліфікованого" хірурга. Таки да!
После однотурового ничего не страшно. С ним второй раз однозначно летальный исход
Страна в состоянии клинической смерти уже.
Заемы под 10% годовых в валюте под госгарантии - это пытаются пациента дотянуть до послевыборов. Прямой массаж сердца.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:43
Джон написав: rjkz написав:
Посмотрите на остальных кандидатов
- а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)).
Огромное противоречивое желание, чтобы именно в этом гарантийном случае гарантия от гаранта наконец закончилась и послегарантийный сервис не наступил.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:48
Джон написав: rjkz написав:
Посмотрите на остальных кандидатов
- а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)).
С таким кандидатом и агенты кремля не страшны.
Это я утрирую, конечно, но у меня серьезные подозрения насчет кандидата - был-бы ли "одинтур" если-бы не война? И не была-ли война начата в Донбассе, чтобы был "одинтур"?
Мое мнение, захват Крыма - дело рук путлера, но начинать войну в Донбассе ни в феврале ни весной 2014-го у него в планах не было, планировался захват части Украины после НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КРЫМУ, а а Крым слили без выстрела. И правильно сделали, не знаю даже то-ли трусости то-ли гениальности довыборного руководства Украины сказать спасибо. Так вот, а возле границ с Донбассом запоребриком не было особо войск - все были сконцентрированы в Краснодарском крае еще с августа 2013-го!!!! (кто-нибудь скажет почему? Еще офощ не знал сам что он не подпишет евроассоциацию! Думайте, думайте).
Воот. Но были силы в Украине (и часть из них сбежала в Ростов), которые имели достаточно влияния в Донбассе ("Я всегда был патриотом дамбасса" (ахметов, 2014 год) и никогда "Я- патриот Украины") и более чем достаточно денег. А потом стал "торговым партнером" однотурового в полный рост. "Это жжж - неспроста" (Винни-пух). И этот кто-то очень постарался распалить Донбасс, а уж ближе к лету регулярные войска рп подтянулись. До этого - колонны всякого отребья, завербованного в скрепоносной заходили в Украину 3 месяца - и ничего. Ни авиаударов в открытой степи ни танковых рейдов. Если-бы сразу дали по зубам так как при освобождении ДАПа - фиг-бы была война. Но, очевидно, таких планов не было.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:00
rjkz написав: Джон написав: rjkz написав:
Посмотрите на остальных кандидатов
- а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)).
С таким кандидатом и агенты кремля не страшны.
Это я утрирую, конечно, но у меня серьезные подозрения насчет кандидата - был-бы ли "одинтур" если-бы не война? И не была-ли война начата в Донбассе, чтобы был "одинтур"?
Мое мнение, захват Крыма - дело рук путлера, но начинать войну в Донбассе ни в феврале ни весной 2014-го у него в планах не было, планировался захват части Украины после НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КРЫМУ, а а Крым слили без выстрела. И правильно сделали, не знаю даже то-ли трусости то-ли гениальности довыборного руководства Украины сказать спасибо. Так вот, а возле границ с Донбассом запоребриком не было особо войск - все были сконцентрированы в Краснодарском крае еще с августа 2013-го!!!! (кто-нибудь скажет почему? Еще офощ не знал сам что он не подпишет евроассоциацию! Думайте, думайте).
Воот. Но были силы в Украине (и часть из них сбежала в Ростов), которые имели достаточно влияния в Донбассе ("Я всегда был патриотом дамбасса" (ахметов, 2014 год) и никогда "Я- патриот Украины") и более чем достаточно денег. А потом стал "торговым партнером" однотурового в полный рост. "Это жжж - неспроста" (Винни-пух). И этот кто-то очень постарался распалить Донбасс, а уж ближе к лету регулярные войска рп подтянулись. До этого - колонны всякого отребья, завербованного в скрепоносной заходили в Украину 3 месяца - и ничего. Ни авиаударов в открытой степи ни танковых рейдов. Если-бы сразу дали по зубам так как при освобождении ДАПа - фиг-бы была война. Но, очевидно, таких планов не было.
Согласен, сам не раз думал.
Из реального прошлого, отдыхал в 2013 году летом в Крыму. Хозяин еще зимой начал все продавать, имел несколько отелей. Уже сейчас, созваниваясь он рассказал, что он не удержал бы все, что имел (он крымский татарин). Значит информация была.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:10
ruvex написав: rjkz написав:
С таким кандидатом и агенты кремля не страшны.
Это я утрирую, конечно, но у меня серьезные подозрения насчет кандидата - был-бы ли "одинтур" если-бы не война? И не была-ли война начата в Донбассе, чтобы был "одинтур"?
Мое мнение, захват Крыма - дело рук путлера, но начинать войну в Донбассе ни в феврале ни весной 2014-го у него в планах не было, планировался захват части Украины после НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КРЫМУ, а а Крым слили без выстрела. И правильно сделали, не знаю даже то-ли трусости то-ли гениальности довыборного руководства Украины сказать спасибо. Так вот, а возле границ с Донбассом запоребриком не было особо войск - все были сконцентрированы в Краснодарском крае еще с августа 2013-го!!!! (кто-нибудь скажет почему? Еще офощ не знал сам что он не подпишет евроассоциацию! Думайте, думайте).
Воот. Но были силы в Украине (и часть из них сбежала в Ростов), которые имели достаточно влияния в Донбассе ("Я всегда был патриотом дамбасса" (ахметов, 2014 год) и никогда "Я- патриот Украины") и более чем достаточно денег. А потом стал "торговым партнером" однотурового в полный рост. "Это жжж - неспроста" (Винни-пух). И этот кто-то очень постарался распалить Донбасс, а уж ближе к лету регулярные войска рп подтянулись. До этого - колонны всякого отребья, завербованного в скрепоносной заходили в Украину 3 месяца - и ничего. Ни авиаударов в открытой степи ни танковых рейдов. Если-бы сразу дали по зубам так как при освобождении ДАПа - фиг-бы была война. Но, очевидно, таких планов не было.
Согласен, сам не раз думал.
Из реального прошлого, отдыхал в 2013 году летом в Крыму. Хозяин еще зимой начал все продавать, имел несколько отелей. Уже сейчас, созваниваясь он рассказал, что он не удержал бы все, что имел (он крымский татарин). Значит информация была.
Турчинов прокололся, внимательно посмотрите и задайтесь вопросом - почему захват Крыма был запланирован уже летом 2013-го? путлер знал что будет Майдан? Вот, судя по соплежеваниям и растерянности Госдепа, Обама о Майдане даже не подозревал - им понадобилось время чтобы определить свою позицию по отношению к происходящему в Украине (я был очень удивлен).И это понятно. США - государство с несколькими центрами власти, а не авторитарное как раша, но если-бы они знали, то уже были-бы готовы. Так может путлер и спровоцировал Майдан?
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:55
budivelnik написав:
Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені
Як з цього випливає що всі виїдуть?
Читайте внимательнее. Речь о трудоспособном населении. Украинские пенсионеры за бугром даром не нужны. Лучше подумайте, кто им будет пенсию платить и кто их будет лечить, если половина трудоспособного населения свалит. Опыт той же Болгарии доказывает, что это реальность.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:04
phantom_systems написав: budivelnik написав:
Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені
Як з цього випливає що всі виїдуть?
Читайте внимательнее. Речь о трудоспособном населении. Украинские пенсионеры за бугром даром не нужны. Лучше подумайте, кто им будет пенсию платить и кто их будет лечить, если половина трудоспособного населения свалит. Опыт той же Болгарии доказывает, что это реальность.
Если бы хоть раз задумался, не написал бы и строчки ереси.
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ruvex
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