Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:48

Джон написав: rjkz написав: Посмотрите на остальных кандидатов Посмотрите на остальных кандидатов - а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)). - а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)).

С таким кандидатом и агенты кремля не страшны.Это я утрирую, конечно, но у меня серьезные подозрения насчет кандидата - был-бы ли "одинтур" если-бы не война? И не была-ли война начата в Донбассе, чтобы был "одинтур"?Мое мнение, захват Крыма - дело рук путлера, но начинать войну в Донбассе ни в феврале ни весной 2014-го у него в планах не было, планировался захват части Украины после НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КРЫМУ, а а Крым слили без выстрела. И правильно сделали, не знаю даже то-ли трусости то-ли гениальности довыборного руководства Украины сказать спасибо. Так вот, а возле границ с Донбассом запоребриком не было особо войск - все были сконцентрированы в Краснодарском крае еще с августа 2013-го!!!! (кто-нибудь скажет почему? Еще офощ не знал сам что он не подпишет евроассоциацию! Думайте, думайте).Воот. Но были силы в Украине (и часть из них сбежала в Ростов), которые имели достаточно влияния в Донбассе ("Я всегда был патриотом дамбасса" (ахметов, 2014 год) и никогда "Я- патриот Украины") и более чем достаточно денег. А потом стал "торговым партнером" однотурового в полный рост. "Это жжж - неспроста" (Винни-пух). И этот кто-то очень постарался распалить Донбасс, а уж ближе к лету регулярные войска рп подтянулись. До этого - колонны всякого отребья, завербованного в скрепоносной заходили в Украину 3 месяца - и ничего. Ни авиаударов в открытой степи ни танковых рейдов. Если-бы сразу дали по зубам так как при освобождении ДАПа - фиг-бы была война. Но, очевидно, таких планов не было.