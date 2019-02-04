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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:21

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:
Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені
Як з цього випливає що всі виїдуть?

Читайте внимательнее. Речь о трудоспособном населении. Украинские пенсионеры за бугром даром не нужны. Лучше подумайте, кто им будет пенсию платить и кто их будет лечить, если половина трудоспособного населения свалит. Опыт той же Болгарии доказывает, что это реальность.


А то что из Украины 10+ млн за 5 лет свалили, Вас не смущает?
Сколько там пенсионеров? млн 12-15? Детей млн 8-10? Сколько работает и платит в ПФУ? А 5 лет назад, получается было в 2 раза больше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:59

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:
Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені
Як з цього випливає що всі виїдуть?

Читайте внимательнее. Речь о трудоспособном населении. Украинские пенсионеры за бугром даром не нужны. Лучше подумайте, кто им будет пенсию платить и кто их будет лечить, если половина трудоспособного населения свалит. Опыт той же Болгарии доказывает, что это реальность.

Если бы хоть раз задумался, не написал бы и строчки ереси.
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ruvex
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