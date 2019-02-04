Порошенко розповів про Україну через 5 років

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Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені Як з цього випливає що всі виїдуть?
Читайте внимательнее. Речь о трудоспособном населении. Украинские пенсионеры за бугром даром не нужны. Лучше подумайте, кто им будет пенсию платить и кто их будет лечить, если половина трудоспособного населения свалит. Опыт той же Болгарии доказывает, что это реальность.
А то что из Украины 10+ млн за 5 лет свалили, Вас не смущает? Сколько там пенсионеров? млн 12-15? Детей млн 8-10? Сколько работает и платит в ПФУ? А 5 лет назад, получается было в 2 раза больше.
Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені Як з цього випливає що всі виїдуть?
Читайте внимательнее. Речь о трудоспособном населении. Украинские пенсионеры за бугром даром не нужны. Лучше подумайте, кто им будет пенсию платить и кто их будет лечить, если половина трудоспособного населения свалит. Опыт той же Болгарии доказывает, что это реальность.
Если бы хоть раз задумался, не написал бы и строчки ереси.