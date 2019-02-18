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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:24

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  phantom_systems написав:Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.

Ага. Попутчик. Как Табаки у Шерхана.
fokus
 
Повідомлень: 326
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