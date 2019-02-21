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Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:24
phantom_systems написав:
Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.
Ага. Попутчик. Как Табаки у Шерхана.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19
phantom_systems написав: zРадио написав:
По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!
Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.
Я имел в виду, с позиции действующих украинских элит
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:25
zРадио написав: Sommer написав:
Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.
Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?
По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!
А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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