Додано: Чет 19 вер, 2019 23:44

Оранжевый-хит сезона написав: Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно. Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.

Резиденція



1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної

Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства

цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого

місця проживання, місця перебування, громадянства, місця

корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак

цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до

оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що

знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна.

2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є

резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким

чином:

а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має

постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох

Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має

більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих

інтересів);

Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної

Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент

не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій

Договірній Державі через розташоване в ній постійне

представництво.

Где можно почитать последние новости по нулевой декларации?Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента.Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране.Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам