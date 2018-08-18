не несите чепухи....
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Додано: Чет 19 вер, 2019 23:37
Додано: Чет 19 вер, 2019 23:39
Микитась вошел в бизнес, как фунт Деревянко. Максим всегда был туповат, чтобы чем-то реально руководить - он был просто лицом, а все решали экс-президент Укрбуда и экс-член исполкома ПР Пелых и экс-топменеджер Войцеховского Якусевич. Микитась получал свой процент и от его выхода ничего не поменяется. Разве что он выходя спионерил около лярда баксов, которые были в мойках под прикрытием строительной пирамиды
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Люди пишут про уход Микитася из Укрбуда.
Живите своим умом!
Додано: Чет 19 вер, 2019 23:44
Где можно почитать последние новости по нулевой декларации?
Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента.
Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране.
Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам
Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:03
Продолжение рассказа про Укрбуд.
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Сейчас у Укрбуда шансов выжить совсем мало. Микитась в свое время подставил отца зятя Чумака и угрожал самому Чумаку. А Чумак теперь - главные военный прокурор и получил в наследство пачку исков, которые подавал Матиос против компаний Укрбуда и МО за незаконную передачу гектар земли. Матиос просто доил Укрбуд, а Чумак скорее всего пойдет на принцип и уроет их, а только в тех стройках на землях Министерства Обороны несколько миллиардов грн
Живите своим умом!
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