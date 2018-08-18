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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1759176017611762

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:37

  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.


А деньги все задекларированы или готовы амнистироваться?

не несите чепухи....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:39

Микитась вошел в бизнес, как фунт Деревянко. Максим всегда был туповат, чтобы чем-то реально руководить - он был просто лицом, а все решали экс-президент Укрбуда и экс-член исполкома ПР Пелых и экс-топменеджер Войцеховского Якусевич. Микитась получал свой процент и от его выхода ничего не поменяется. Разве что он выходя спионерил около лярда баксов, которые были в мойках под прикрытием строительной пирамиды ;)
----------
Люди пишут про уход Микитася из Укрбуда.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:44

  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.


Где можно почитать последние новости по нулевой декларации?
Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента. :idea:
Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране. :mrgreen:

Резиденція

1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної
Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства
цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого
місця проживання, місця перебування, громадянства, місця
корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак
цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до
оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що
знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна.
2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є
резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким
чином:
а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох
Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих
інтересів);


Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної
Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент
не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій
Договірній Державі через розташоване в ній постійне
представництво.


Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:03

Продолжение рассказа про Укрбуд.
-----
Сейчас у Укрбуда шансов выжить совсем мало. Микитась в свое время подставил отца зятя Чумака и угрожал самому Чумаку. А Чумак теперь - главные военный прокурор и получил в наследство пачку исков, которые подавал Матиос против компаний Укрбуда и МО за незаконную передачу гектар земли. Матиос просто доил Укрбуд, а Чумак скорее всего пойдет на принцип и уроет их, а только в тех стройках на землях Министерства Обороны несколько миллиардов грн
Живите своим умом!
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  #<1 ... 1759176017611762
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