Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:..Молотки отбойные стучат, полиция охраняет двор. Аж от сердца отлегло. Живем пока.
пока из горбюджета платится демонтаж и охрана..
А из чего еще оно может сейчас оплачиваться? Закончат, приведут в первоначальный вид и выставят тете счет размером со стоимость квартиры. Главное чтобы кейс был максимально публичным. Чтобы у всех таких теть и дядь без тормозов он отложился в памяти.
С некоторым опозданием, но с радостью вам сообщаю, что Тарян начал продавать третью башню: https://taryantowers.com/uk/news/start- ... m=referral Трибека, обратите внимание на то, какие фотографии у Мхитаряна на стене в рабочем... шоу-руме. Тут двух мнений быть не может: Мхитарян явно намекает нам на #tozemoon. Космонавты уже заняли свои места #ракетанастарте. #лендлордывизионеры P.S. Ну как он всех обломал с третьей башней. Кто-то ждал ее, думая, что там будет нормальная цена и хорошие виды. А тут раз: и квартиры с готовым ремонтом...
airmax78 написав:С некоторым опозданием, но с радостью вам сообщаю, что Тарян начал продавать третью башню: https://taryantowers.com/uk/news/start- ... m=referral Трибека, обратите внимание на то, какие фотографии у Мхитаряна на стене в рабочем... шоу-руме. Тут двух мнений быть не может: Мхитарян явно намекает нам на #tozemoon. Космонавты уже заняли свои места #ракетанастарте. #лендлордывизионеры P.S. Ну как он всех обломал с третьей башней. Кто-то ждал ее, думая, что там будет нормальная цена и хорошие виды. А тут раз: и квартиры с готовым ремонтом...
а шо по чем? я так понял,он разделил башни по концепциям - в 1 - без ремонта, во 2 - под чистовую, в 3 - полностью готовый ремонт с бытовой техникой.
airmax78 написав:С некоторым опозданием, но с радостью вам сообщаю, что Тарян начал продавать третью башню: https://taryantowers.com/uk/news/start- ... m=referral Трибека, обратите внимание на то, какие фотографии у Мхитаряна на стене в рабочем... шоу-руме. Тут двух мнений быть не может: Мхитарян явно намекает нам на #tozemoon. Космонавты уже заняли свои места #ракетанастарте. #лендлордывизионеры P.S. Ну как он всех обломал с третьей башней. Кто-то ждал ее, думая, что там будет нормальная цена и хорошие виды. А тут раз: и квартиры с готовым ремонтом...
а шо по чем? я так понял,он разделил башни по концепциям - в 1 - без ремонта, во 2 - под чистовую, в 3 - полностью готовый ремонт с бытовой техникой.