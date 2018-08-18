Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.
Не все так просто. КАН - высоколиквидный и очень востребованный товар. Тем не менее у КАНа почти нет перекупов, потому что созданы условия, по которым перекупом у КАНа быть невыгодно. Он конкурирует с самим застройщиком, который использует различные стратегии - золотой резерв по лучшим планировкам, рассрочка даже на готовое жилье, высокая цена на момент старта продаж, блокировка переуступок, дозированная продажа, невозможность выхода из игры по рыночной цене на момент выхода. Все это в купе создает условия по которым идти в КАН что бы перекупать нет смысла, ты просто замораживаешь свои деньги на 2-3 года, в то время как в той же Оркаде можно было уже на следующее утро после старта продаж переуступить дороже и фиксировать прибыль. Поэтому перекупы трутся там где есть условия для них, а не там где высоколиквидный товар. Сейчас рай для перекупов это столица групп - стратегия продаж аля аркада: очереди с утра под ОП, выгребание стояков за пол дня, условно бесплатная переуступка и так далее. Все один в один. При этом востребованность и ликвидность Варшавского сильно хуже чем у той же Республики. Более того, если Республика (первые 4 очереди) были устаревшими на момент старта продаж на 5 лет, то Варшавский - на все 10.
+100 за тезис о том, что ЦА Оркады это не конечный покупатель, а перекуп. Все сделано для перекупа. А за прибыль этого перекупа платит весь город своим будущим.
kingkongovets написав:Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш.
городской житель зато знает шо такое свободный рынок и инвестиции уровень дискуссии на "финансовом форуме"(с) иногда шокирует[/quote]
Угу. И все эти 69 процентов населения страны понимают в инвестициях и свободном рынке. Типа как космонавт, неспособный посчитать, сколько денег получит селянын за продажу пая и что на эти копейки можно купить в столице (ну а куда же еще их пристраивать). Г+Г с удовольствием разъяснит референдумщикам, про инвестиции
airmax78 написав:+100 за тезис о том, что ЦА Оркады это не конечный покупатель, а перекуп. Все сделано для перекупа. А за прибыль этого перекупа платит весь город своим будущим.
Перекуп покупает ликвидный товар, который позже подорожает, на то он и перекуп. В Республике нету перекупов потому что товар неликвидный с точки зрения заработать\сэкономить. Раз вы так хвалите КАН, почему не купили квартиру в Тетрисе? Потому что нет смысла платить в тридорога, даже если "для себя". Эконом для одной аудитории, элит для другой, это уже здесь писали. С одной стороны вы хвалите МОПЫ и Тарян тауерс, а сами при этом покупаете Голосеево)
airmax78 написав:+100 за тезис о том, что ЦА Оркады это не конечный покупатель, а перекуп. Все сделано для перекупа. А за прибыль этого перекупа платит весь город своим будущим.
Дивуюся Я Вам. ЦА це той хто там буде жити (оренда чи власність).
Якщо товар неліквід і нікому не потрібен, то навіщо він перекупу? ЦА каже що товар гуд і платить кровні. Це може подобатися чи ні, але це факт. Моє і Ваше відношення для ЦА монопісуально.
В кінці кінців Я не чув про заборону придбати ФТ чи республіку. Достаєш катлєту і па 1400 слюнявиш президентів. Можете наслюнявити па 3000 за квадрат в тетрісі. На думку сантехніка це мегаліквід, на відміну від Варшавського. На мою думку навпаки:-)
vetalok написав:Раз вы так хвалите КАН, почему не купили квартиру в Тетрисе?
Ну вот я например хотел КАН, но телился и потерял момент. Мне предлагали ровно год назад за 950 баксов квадрат в Республике 38 метровую квартиру в рассрочку. Итого получалось 36к за квартиру которую сдали бы в 2 квартале 2020 года. Курс был 28. В тот же момент Варшавский плюс предлагал 760 баксов за квадрат в рассрочку, 29.2 всего за 39 метров которые сдали бы в 4 квартале 2020 года. Разница тогда была хоть и небольшой, но я сомневался и момент упущен. Теперь ценник на КАН улетел в космос и в добавок к этому они увеличили метражи квартир, а Варшавский... нет. Пришлось идти в Варшавский. Банально не хватает денег на более качественный товар. Есть выбор - берется более плохой эконом, небыло бы выбора - скрипя зубами брал бы рассрочку в КАНе и дольше платил бы её)
Первый написав:В кінці кінців Я не чув про заборону придбати ФТ чи республіку. Достаєш катлєту і па 1400 слюнявиш президентів.
Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?
Vlad442 написав:Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.
Не все так просто. КАН - высоколиквидный и очень востребованный товар. Тем не менее у КАНа почти нет перекупов, потому что созданы условия, по которым перекупом у КАНа быть невыгодно. Он конкурирует с самим застройщиком, который использует различные стратегии - золотой резерв по лучшим планировкам, рассрочка даже на готовое жилье, высокая цена на момент старта продаж, блокировка переуступок, дозированная продажа, невозможность выхода из игры по рыночной цене на момент выхода. Все это в купе создает условия по которым идти в КАН что бы перекупать нет смысла, ты просто замораживаешь свои деньги на 2-3 года, в то время как в той же Оркаде можно было уже на следующее утро после старта продаж переуступить дороже и фиксировать прибыль. Поэтому перекупы трутся там где есть условия для них, а не там где высоколиквидный товар. Сейчас рай для перекупов это столица групп - стратегия продаж аля аркада: очереди с утра под ОП, выгребание стояков за пол дня, условно бесплатная переуступка и так далее. Все один в один. При этом востребованность и ликвидность Варшавского сильно хуже чем у той же Республики. Более того, если Республика (первые 4 очереди) были устаревшими на момент старта продаж на 5 лет, то Варшавский - на все 10.
Я бы тоже в Столице прикупил, в Варшавском под инвестицию, а как с надёжностью - очень большой риск?