Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:28

Kostia

Фигасе, Константин.

Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s