investorkiev написав:

antey1969 написав: investorkiev написав: Ребятишки, не пожалел 100$ , пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.



Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

Ребятишки,, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

Ага. Ракета в отдельно взятой стране.

2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.

Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.

А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.

Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни. Ага. Ракета в отдельно взятой стране.2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.

аж сам удивился, аж отлягло

ну это я не свои прогнозы озвучиваю, а известных украинских экспертов, их там около 10 человек было (Кухар, Пекар, Стажевский или как то так).Типа что мы сможем покрыть отток по ОВГЗ в самом худшем случае за счет транша от МВФ 5 млрд + проседание резервов 3 млрд + чтото там еще они насчитали немного. Вобщем, типа в худшем случае (подчеркиваю - в худшем) пророчат что выплывем без особых потерь - девал до 32 грн/дол + 2 квартала на востановление.Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд,. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.Да и как видим с первого слайда - везде недвига отросла существенно с пика 2008 года (+50% к пиковым ценам), а у нас она существенно упала, и не востановилась, даже до уровня 2013 года.По факту то что я называю РАКЕТОЙ - это нормализация цен на уровне 2013 года, а к этому есть все предпосылки.Как говорит Влад442 - падать нам особо некуда, а расти с такой низкой базы сравнения - есть куда.