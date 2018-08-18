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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2019 00:09
Джокер выложил у себя в Телеграмканале переписку Микитася с Майбородой, там и цифры и фамилии..
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investorkiev
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Додано: Сер 11 гру, 2019 00:10
Оранжевый-хит сезона написав:
в Медовом продажи идут
без лоха и жизнь плоха
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plugatyrev
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Додано: Сер 11 гру, 2019 01:02
Тут смотрю писали, что якобы Укргазбанк поднял ставки по депозитам до 24%.
Вот только на сайте я что-то такого не наблюдаю.
Может не туда смотрю?
Если кто-то подтвердит ссылкой - спасибо.
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Dimar
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Додано: Сер 11 гру, 2019 01:52
investorkiev написав: antey1969 написав: investorkiev написав:
Ребятишки, не пожалел 100$
, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.
Ага. Ракета в отдельно взятой стране.
2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.
Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.
А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.
Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.
ну это я не свои прогнозы озвучиваю, а известных украинских экспертов, их там около 10 человек было (Кухар, Пекар, Стажевский или как то так).
Типа что мы сможем покрыть отток по ОВГЗ в самом худшем случае за счет транша от МВФ 5 млрд + проседание резервов 3 млрд + чтото там еще они насчитали немного. Вобщем, типа в худшем случае (подчеркиваю - в худшем) пророчат что выплывем без особых потерь - девал до 32 грн/дол + 2 квартала на востановление.
Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло
. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.
Да и как видим с первого слайда - везде недвига отросла существенно с пика 2008 года (+50% к пиковым ценам), а у нас она существенно упала, и не востановилась, даже до уровня 2013 года.
По факту то что я называю РАКЕТОЙ - это нормализация цен на уровне 2013 года, а к этому есть все предпосылки.
Как говорит Влад442 - падать нам особо некуда, а расти с такой низкой базы сравнения - есть куда.
кому война кому мать родна. чёта вспомнились финальные кадры игры на понижение с их тренингами а-ля ...кризис предоставляет массу возможностей...для тех кто это фуфло впаривает лохам по 100баксов с носа
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plugatyrev
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