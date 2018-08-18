"За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном."
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет
Джерело:
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:15
"За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном."
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:53
Забей, в киеве гуляем до последнего. И надо не так много, лет 20 протянем, а дальше все равно.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:28
любопытно почитать обоснование.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За 30 лет потеряли более 15 млн населения. Это Швеция(5млн) и Португалия (10млн) целиком. Или 3 Новые зеландии (5млн).
Главное что процесс ускоряется: народу проще выезжать по накатанным дорожкам+ уменьшается репродуктивное население конскими количествами.
Вангую что следущие 15 млн потеряем значительно быстрее чем за 30 лет, максимум - 15-20 лет.
Лендлордам повод серьезно задуматься
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:36
Это балласт, неинтересный лендлордам. Всякие там провинции, пенсы и т.д. Главное, чтобы из оставшихся 20 млн. хотя бы четверть переместилась в Киев и область. Будут варить друг другу кофе, возить друг друга в Убере и бодро толкаться в очереди на аренду мордора за штуку баксов.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:19
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