Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:33
Упс...
https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
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Vlad442
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:38
Vlad442 Да просто 99грн не успели закинуть ЛОХу Какой баран за 70куе эти 33метра реальных купит и в январе???
барабашов
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:51
Васенька написав: Унуноктий написав: Васенька написав:
я живу в готелі КИЇВ
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...
кем работаешь то? програмистом или лыжным инструктором? каен на газу где паркуешь?
щоб було тобі форумний троле зрозуміло
сьогодні в шефа днюха була
здогадаєшся?
твій шеф тут не котіруєцця, так і передай, що крім Долярчика та Уні інвестори на КРЖН в ауті від економічного і політичного курсу (даже Трібєка і та уху їла)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Суб 25 січ, 2020 23:01
Васенька написав: Унуноктий написав:
Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.
я живу в готелі КИЇВ
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...
Так ты мусоров жег на ст.Лобановского шоб потом полный идеалов Майдана пахать на Беню и Ко?
барабашов
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