Додано: Нед 29 бер, 2020 22:08

antonivs3 написав: airmax78 так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим. так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим.

Там ще пару крєпостних дєвок в кровать подадуть баріну візіонєру. Там ще пару крєпостних дєвок в кровать подадуть баріну візіонєру.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/