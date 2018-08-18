Додано: Нед 29 бер, 2020 21:50

airmax78 написав: Мизантрóп написав: airmax78 написав: investorkiev Я так и не понял: доехали вы в пункт назначения или нет? И какой может быть вискарик и крютон в доме, который стоит заброшенный. Там на неделю работы чтобы его в порядок привести, не? Я так и не понял: доехали вы в пункт назначения или нет? И какой может быть вискарик и крютон в доме, который стоит заброшенный. Там на неделю работы чтобы его в порядок привести, не?

Дык ясно ж пишет ,шо уже вернулись с картохой и соленьями из погреба.Вмяла Натаха центнер на воздухе использовав домик.На въезд пробки с вечера по всем направлениям кроме Обуховского. Дык ясно ж пишет ,шо уже вернулись с картохой и соленьями из погреба.Вмяла Натаха центнер на воздухе использовав домик.На въезд пробки с вечера по всем направлениям кроме Обуховского.

А откуда там картоха и соленья если там никто не живет? Не мог же Трибека раскулачить родственника с которым судится? Нестыковка какая-то. А откуда там картоха и соленья если там никто не живет? Не мог же Трибека раскулачить родственника с которым судится? Нестыковка какая-то.

Да какая нестыковка?Соседи за кое-какую помощ по своему вопросу и условные денежки присматривают за домом, и за садом.Сегодня с 6 утра (встают рано) в доме все вымыли, включили холодильник и бойлер и т.д, к моему приезду все было готово. Выдал им премию 400 грн+коробка конфет. Знаю что немало, но я щедрый к персоналу.Дом поддерживают в рабочем состоянии - это инвестиция в будущую продажу: как я его продам, если он будет заброшка?Я ж #лендлордВизионер.Доехал, уже отдыхаю.А в мое отсутствие домработница в Киеве будет приходить в квартиру и поливать цветы, а когда я надумаю вернуться - то сделает генеральную уборку и наготовит еды, чтоб я прямо с дороги не бежал в магазин. Это тоже для вас удивительно? А я считаю что это нормальная практика.ЗЫ: соленья, как и вискарик привез с собой, соленья в Мегамаркете вполне неплохи.ЗЫ: родственник (дальний), который претендует на дом - живет в соседнем пгт, но учитывая логистику - мне проще и быстрее прыгнуть в джип и приехать, чем ему заводить дряхлый москвич, или что там у него, и ехать сюда - тем более не зачем ему тут быть.