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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4017401840194020

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 50
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
30%
15
знизяться на 10-25%
32%
16
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:37

  sequence написав:молдавско/узбеко-таджикская модель экономики всегда отличалась неустойчивостью и на длинном периоде бесперспективна.

Дехто тут вважає, що низькі укро-зарплати є стимулом для інтенсивного розвитку укро-ікономіки. Ну, вважав раніше)))
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:42

  vitaliian написав:740$/m2
25m2
18500$
3км от метро, прирооода, днепр, можно лодку завести или гидроцикл
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... I4nxc.html

дизайн пола шикарный


525$/m2
кто то узнает локацию по фото? это новые теремки слева?
https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html

483$/m2
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html
500м от метро пишут что дом построен, наверное врут)

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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:52

Так рОкета, чи підводний човен?)))

А що у вас в Києві робиться з цінами на новобуди?

От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!

Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС :shock: на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)

І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)

Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)

Але, забудовники знижувати ціни не поспішають... :roll:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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