Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Я в шоці, як швидко Дональдова тисчонка до КРЖН дійшла Ховайся, хто може
я тоже. Особенно от того, что она пришла не через безнал на межбанке ( там то рост бакса, а не падение), а сама, в виде налички, без авиасообщения. Наверное у неё есть ласты, ножки и плащ-невидимка
В Штатах свободных денег намного больше, чем в любой другой стране мира было всегда. А в Украине - наоборот. У многих есть друзья и родственники, которые хотят помочь в трудную минуту. Путь найти - не проблема. Начиная от Вестерн Юнион и заканчивая альтернативными переводами.
investorkiev написав:Повторяю - тогда была ипотека и ее резко не стало.
Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...
investorkiev написав:Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах).
Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда
zРадио написав: Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда
Серьезно? А куда делись вклады овер 200К грн.? А во что превратились бизнес и недвига в ОРДЛО? От обнуления вкладов именно половины (я же так понимаю, что акцент делается именно на половине, а не на обнулении) украинцев спасла только национализация Привата.
investorkiev написав:Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские... и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения.
вы ничего не видите и ничего не знаете. как диктор на радио, читающий прогноз погоды.
у Столицы куплено активов с правом аренды земли на десятки гектаров в Киеве. закончится одно - запустят другое. пока вы спите или поднимаете свои пол-шестого, они рисуют проекты, находят инвесторов-партнёров и работают.
zРадио написав:Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...
Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".
airmax78 написав:Серьезно? А куда делись вклады овер 200К грн.? А во что превратились бизнес и недвига в ОРДЛО? От обнуления вкладов именно половины (я же так понимаю, что акцент делается именно на половине, а не на обнулении) украинцев спасла только национализация Привата.
Недвижимость покупается с накоплений. В 14 началось падение недвиги потому что часть накоплений обесценилась из-за девальвации, часть застряла/пропала в банках, часть оттянули на себя дешевые котлованы. Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
Vlad442 написав:Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".
какой-такой практикой? исследования какого объема и за какой период вы провели для такого вывода?
Yuri_T написав:у Столицы куплено активов с правом аренды земли на десятки гектаров в Киеве. закончится одно - запустят другое.
Вы думаете будут дешевые эконом комплексы возле метро, которые подходят под аренду? Я не знаток первички. Скажите, были ли сопоставимые с Эврикой, Патриотикой, Варшавским, Крушами проекты в 05-08 или 10-13? Думаю, что появление таких комплексов в таких местах было окном возможностей. Теперь, как и до 14-ого эконом снова будут строить в глухих ипенях.
Vlad442 написав:Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
одна деталь, тогда накопления делались по 5 и по 8 а сейчас по 27 в 2007 году я платил коммуналку 70-80 грн. А проезд в метро стоил 2 грн выросли ли за 13 лет зарплаты соразмерно росту цен и расходов, в 4 раза? сколько накоплений съела (и еще съест) платная медицина? сколько приносили гривневые депозиты до 2015 и сейчас?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 тра, 2020 20:09, всього редагувалось 3 разів.
Vlad442 написав:Недвижимость покупается с накоплений. В 14 началось падение недвиги потому что часть накоплений обесценилась из-за девальвации, часть застряла/пропала в банках, часть оттянули на себя дешевые котлованы. Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
Да ладно, а накопления людей которые "временно" потеряли их в Аркада и Укрбуд? Там же и перекупы были, они там застряли копытами, и все, цепочка денег разорвалась.