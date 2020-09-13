Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Что касается падения цен аренды на 20-25% - это с учетом верхнего сегмента, потерявшего около 40%. Нижний потерял меньше - 10-15%. 5 круш победили одни новолипки. Ты оказался неправ, что "илитное" жилье является защитным активом. Да, продавать его не спешат, поскольку это не тот случай, когда хозяева последний куй с солью доедают. Но и покупать тоже, а значительная часть дохода от аренды потеряна. Вероятно, надолго. Такой себе неликвид на балансе получается...
40% скорее исключение, в среднем до 20ти %дисконт на аренду. А вот с офисной вообще вафли, знакомые то и дело сообщают о сокращении арендуемых площадей их компаниями.
Как дальше будет с жилой хз, но недостатка не наблюдается,ликвидные объекты уходят без скидок
Ликвидные - это недорогие однухи. Естественно, что они быстро уходят, потому что спрос им обеспечивают как бедные, так и средний класс, подвергшийся даунгрейду.
Недавно публиковал здесь график, но модератору не понравилось, оставлю просто ссылкой - количество бедных в Киеве вырастет на 19% вследствие кризиса (значительно сильнее, чем в регионах, и просто сильнее, чем в других крупных городах).
Слушай, ну если даже элитка валится - это же четкий сигнал что надо все сливать (в т.ч.Минскую) и уже не для того чтобы откупить обратно, а просто чтобы сохранить деньги. История показывает, что откупать здесь нет смысла и после 70% дисконта. Не успеешь перепродать и будет еще минус 50. Летим в 0.
Damien написав:Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
Очень многие сумеют объяснить. У нас прожиточный минимум,на который по версии правительства можно жить, сколько? 2 т грн. Значит все,что больше, можно скирдовать. Так придумало правительство, не я. Вот я за многие годы и наскирдовал. З.Ы. Это аргументы любого укрывателя доходов. Непосредственно у меня они все светлые.
Тут некоторое время назад обсуждали переезд всяких айтишников из Беларуси. Так вот, пока Украина обсуждает на форумах, Польша уже подсуетилась на гос. уровне.
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Gastarbaiter написав:Тут некоторое время назад обсуждали переезд всяких айтишников из Беларуси. Так вот, пока Украина обсуждает на форумах, Польша уже подсуетилась на гос. уровне.
Poland.Business Harbour
Поддержка для Беларуси
Комплекс услуг, позволяющий специалистам IT-сферы, стартапам и другим компаниям без проблем переехать в Польшу. Благодаря пакету услуг можно узнать, как быстро и оперативно начать работу на территории Польши, получить поддержку при переезде сотрудников и их семей или получить юридическую и визовую помощь в формате «business concierge». Кроме того, физические лица и компании из Беларуси могут рассчитывать на помощь в контактах с органами самоуправления и специальными экономическими зонами, которые активно подключились к подготовке предложений для переезжающих сотрудников и их семей, создавая временны офисные и жилые пространства. Кроме того, дети, продолжающие обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы для изучения польского языка. Одним из элементов помощи является также поддержка предпринимателей в контактах с инвесторами, а также гранты на деятельность B+R.
airmax78 написав:Слушай, ну если даже элитка валится - это же четкий сигнал что надо все сливать (в т.ч.Минскую) и уже не для того чтобы откупить обратно, а просто чтобы сохранить деньги.
А где я жить буду? Ты сейчас противоречишь всей модели лендлордизма, настаивая, что жить в аренде финансово выгоднее, чем владеть своим бетоном, что значит, буквально, следующее - лердлорды теряют, а не зарабатывают, причем чем дольше занимаются своим "бизнесом", тем больше теряют.
Damien написав:Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
Не смешите меня. Зелень не может даже маски заставить носить, какой уж тут проценты собрать. Их просто пошлют нахутор, а те сопли утрут и пойдут в уголок плакать