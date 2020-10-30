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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16

  zРадио написав:
  Прохожий написав:странно
неужели это Я вспомнил о Мираксе?
"Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать"(с)

зная как вы любите конкретику надеялся увидеть графики и диаграммы цен на Миракс в горизонте 2023+...но как обычно слифф
да ладно...


Вообще 2023 - это была оценка срока сдачи. Что не так? Несогласны - раньше/позже?

выделил для восстановления памяти о чем была речь
так на каком уровне будет дно?
графики/диаграммы будут?
не?
или как обычно бла-бла-бла и графики госдолга США? :mrgreen:
смешной вы зРадист, но какая зрада такой и радист)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:48

  remark написав:
  flyman написав:
  4e4ensxe написав:flyman
всьо так
бо в файном мicтi 50% народонаселения в Польше/Италии/Испании/Португалии

и цены на жилье от того достаточно высокие как для переферии

Так отож, майже київські ціни, тільки свого Тетріса і ТТ нема і Сєрмілі


Cрібмиля, українець)


Да,именно так. Складывается впечатление,что человек думает на русском,и говорит на русском,но при этом упорно старается писать на Украинском.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:41

  1973cc11 написав:
  remark написав:Cрібмиля, українець)


Да,именно так. Складывается впечатление,что человек думает на русском,и говорит на русском,но при этом упорно старается писать на Украинском.

Сєрмиля від слова срати.
А ти такий українець як холява, який не знає, що таке занотовувати.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:43

Прохожий

вы прекратите когда-нибудь хорохориться? Ну як дитина мала. Честное слово) Сейчас ваш контент по содержанию - ноль, а по культуре диалога - минус. Пока не исправитесь, проходите мимо, ув. Прохожий!
zРадио
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