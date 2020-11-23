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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5675567656775678

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Новострои середины нулевых это апогей качества украинского домостроения. Что по планировкам, что по материалам. Тотальная экономия началась после.
Ну сейчас с качеством должно быть все ок - 1000-1500 уе метр позволяют. Если в регионах себестоимость 400 уе метр (за кирпич) - то в Киеве 30-этажный монолит должен быть еще дешевле.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  rjkz написав:То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:54

  Faceless написав:
BIGor написав:
  rjkz написав:То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"

Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА.

Доброе утро!
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"

Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?

Это те самые, кто в советском жилье проводит большую часть времени в большей комнате, которая "зала", и при возможности совместить "залу" и кухню с радостью этим воспользуются.
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