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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І ще питання(якраз роздивляюсь ті "папери", що понабирав у ВП) - що краще: Видова "звичайна", чи НЕвидова, але з кращим плануванням?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:32
это реально диагноз
нет слов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если ипотека станет доступной сразу и всем, то цена 200 тыс появится на следующий день. Вспомните 00-ые. Сначала ставка была космос и выдавали не всем, потом систему накачали долларами, ставка начала падать и стали выдавать даже безработным. Если быть уверенным в тренде, то нужно сейчас брать под 15%, потом перекредитовываться под 10, потом под 6. Со всеми платежами за переоформления это будет уже не так выгодно. А если не угадал тренд? Нет дешевой ипотеки и взрывного роста цен? Выгодноей платить 15% или арендовать? Однозначно арендовать.
Что аренда, что ипотека это суть одно и то же. Вы берете актив не платя за него. Просто платите за пользование. Представьте аренду как кредит в виде квартиры, который дает арендодатель. Не нужно погашать тело, вы платите одни проценты. Захотели погасить, взяли комнату в общаге, сдали, компенсировали себе часть аренды. И так до тех пор, пока сумма ваших комнат не станет равна стоимости квартиры и аренда станет нулевая. Тогда вы сможете их продать и купить квартиру в которой живете.
Вся разница, что в случае кредита вы берете в аренду деньги, при обычной аренде метры.
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:37
Видова звичайна, але в тебе вид в інший будинок, тому з кращим плануванням.
Але рішати тобі, через два тижні, якщо залишаться гарячі пиріжки.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:41
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:43
hume
он по моему вообще не в киеве живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:50
Из Генплана-2040. Франц. кварталы - это на 90% распроданные и на 70% заселенные ЖК, а Конг говорил о будущих предпосылках роста. Точнее уворачивался от ответа как мог, получалось неуклюже
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:53
zРадио
признавайся, где живешь и шо принимаешь?
фактчекинг бл - уссацца можно
ну а кроме кварталов ты там больше ниче не нагуглил?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:04
Для "взлета цен на коммерцию в центре" - нет!
В твоем фантасмагоричном - нет Я даже в "Киеве Фейслесса-Реуса" не живу. А "Киев Конга-Хьюма" - эт вообще какой-то Элизиум из фильма с Мэтом Дэймоном...
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