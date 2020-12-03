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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5790579157925793>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І ще питання(якраз роздивляюсь ті "папери", що понабирав у ВП) - що краще: Видова "звичайна", чи НЕвидова, але з кращим плануванням?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:32

  zРадио написав:Та хоть с двадцати учеток своего АН пишите глупости - любой, кто имеет базовые навыки фактчекинга, легко убедится, что никакого масштабного жилого строительства в центре нет даже в планах.

Единственный резерв - это смена формата офисных помещений на жилой. Но без капитальной переработки премиумом там даже пахнуть не будет


это реально диагноз
нет слов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.

Если ипотека станет доступной сразу и всем, то цена 200 тыс появится на следующий день. Вспомните 00-ые. Сначала ставка была космос и выдавали не всем, потом систему накачали долларами, ставка начала падать и стали выдавать даже безработным. Если быть уверенным в тренде, то нужно сейчас брать под 15%, потом перекредитовываться под 10, потом под 6. Со всеми платежами за переоформления это будет уже не так выгодно. А если не угадал тренд? Нет дешевой ипотеки и взрывного роста цен? Выгодноей платить 15% или арендовать? Однозначно арендовать.
  Faceless написав:Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.

Что аренда, что ипотека это суть одно и то же. Вы берете актив не платя за него. Просто платите за пользование. Представьте аренду как кредит в виде квартиры, который дает арендодатель. Не нужно погашать тело, вы платите одни проценты. Захотели погасить, взяли комнату в общаге, сдали, компенсировали себе часть аренды. И так до тех пор, пока сумма ваших комнат не станет равна стоимости квартиры и аренда станет нулевая. Тогда вы сможете их продать и купить квартиру в которой живете.
Вся разница, что в случае кредита вы берете в аренду деньги, при обычной аренде метры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:37

  Долярчик написав:І ще питання(якраз роздивляюсь ті "папери", що понабирав у ВП) - що краще: Видова "звичайна", чи НЕвидова, але з кращим плануванням?

Видова звичайна, але в тебе вид в інший будинок, тому з кращим плануванням.
Але рішати тобі, через два тижні, якщо залишаться гарячі пиріжки.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:41

  zРадио написав:Та , легко убедится, что никакого масштабного жилого строительства в центре нет даже в планах.


Ты фактчекинг из прелести на минской делал?

Два французских квартала это уже 4 тысячи квартир.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:43

hume
он по моему вообще не в киеве живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:50

  hume написав:
  zРадио написав:Та , легко убедится, что никакого масштабного жилого строительства в центре нет даже в планах.


Ты фактчекинг из прелести на минской делал?

Два французских квартала это уже 4 тысячи квартир.


Из Генплана-2040. Франц. кварталы - это на 90% распроданные и на 70% заселенные ЖК, а Конг говорил о будущих предпосылках роста. Точнее уворачивался от ответа как мог, получалось неуклюже :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:53

zРадио
признавайся, где живешь и шо принимаешь?
фактчекинг бл - уссацца можно :mrgreen:
ну а кроме кварталов ты там больше ниче не нагуглил? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:04

  kingkongovets написав:zРадио
признавайся, где живешь и шо принимаешь?
фактчекинг бл - уссацца можно :mrgreen:
ну а кроме кварталов ты там больше ниче не нагуглил? :mrgreen:


Для "взлета цен на коммерцию в центре" - нет!

  kingkongovets написав:hume
он по моему вообще не в киеве живет


В твоем фантасмагоричном - нет :mrgreen: Я даже в "Киеве Фейслесса-Реуса" не живу. А "Киев Конга-Хьюма" - эт вообще какой-то Элизиум из фильма с Мэтом Дэймоном...
zРадио
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