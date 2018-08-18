Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:airmax78 и вам задам этот вопрос: про цену новостроя тоже врут?
Про доходность 100% врут. Про цену... сложно сказать. Ничего ж не понятно из репортажа. Мне одесский застройщик прислал видосик: в каком виде сдается квартира с ремонтом за 150 баксов кв.м. Нууууу... такое. Для себя я бы попросил мне такой ремонт не делать. Ремонт в квартире из выпуска ТСН где-то такого же уровня. Т.е.в теории, можно получить похожий продукт и в Украине (может не в Киеве, а в Одессе) за +/-такую же цену.
Почему Вы всё на себя примеряете? Человек купил квартиру под сдачу, там всё отработано и просчитано - плитка на полу, стены - краска, кровать и матрац - бюджетные т.к. всё одно обоссыт ребёнок или ... В такие квартиры Mile не ставят. В Киеве вы не получите квартиру с таким ремонтом, такой площади и таким сервисом даже + 30% к цене, потому что парковки, бассейны, детские площадки и т.п. не входят в обязательную часть программы для наших строителей. КАН, ДIМ пытаюсь делать что-то подобное, но так надувают щёки и поднимаю ценник, что можно подумать, что они строят не стандартное жильё европейского уровня среднего класса, а Бурдж-Халиф
Зачем в нашем климате дешевые открытые уличные бассейны,тем более в экономе? Слава Богу, что никто их не делает.
Там поріг входу ~ 35куїв(ціна однухи без ремонту) А окупність ~ 2р. далі 1куй щомісяця ПАСИВНОГО доходу! Орендний бізнес нервово курить в стороні!!!
Давай, долярчик, в этот бизнес с головой. Там абсолютно пассивный безрисковый доход в 50% годовых.
Ну ти ж не подивився цей ютуб-ролик, чи повністю не подивився. А там, навіть, якщо щось пішло не так - то переносять точку/змінюють локацію! Та й вся піцерія/обладнання - все тобі належить! Тож, навіть, якщо найгірший сценарій - то з повністю голим задом не підеш!
Але там все має вийти - так як розраховано на гаманці простих пересічних, яких - більшість в нашій країні!
Ехххх, шкода що вони ще в місто Лева не зайшли! Я б тоді заклав свій смарт...
Успіх не с в2в как то был проще и понятней чтоле, вложил-получил единственная сложность личный кабинет замутить а тут как то сложно разобраться... и кстати б/у проф оборудование для пекарен стоит копейки относительно нового...
зы: ролик не смотрел но примерно представляю чё там)
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 12 кві, 2021 16:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:недавно обсуждались перспективы айтишников и ойти отрасли.
9-летней макаке по кличке Пейджер вживили чип. С помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга Сперва его научили играть в видеоигры с помощью джойстика — успехи вознаграждались банановым смузи, подаваемым через металлическую трубочку. . По сути, отслеживания активность тех или других областей, устройство обучалось, развивая способность предсказывать движения рук. После изучения определенных нейронных сигналов джойстик-пейджер, который использовался для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжила играть в игру, управляя своей ракеткой одной только силой мысли.
Puente написав:Ну що за снобство ... Є такі поняття як необхідність , достатність і надлишкове . Все залежить від того , що в голові . Для прикладу зрозумілого майже всім ( не 100 % ) - здоровенний рамний джип на газу ...
На весенних украинских дорогах крепко задумался о здоровенном рамном джипе.