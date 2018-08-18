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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7147714871497150

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 37
1. Зросли більш, як на 15%
16%
6
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
22%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А песікот вдалу аву собі підібрав, а? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Но вижу, что ты пишешь просто от балды. Как и всё, что ты написал ранее
зачем ты меня читаешь, нечего делать или патологическая зависимость от чьей-то балды?
  Investor_K написав:Наверное, эти друзья -Ваши подчиненные. Или зависимые от Вас.
угу подчиненные разной степени давности (последние 6 лет работаю на себя) и зависимых от меня среди них нет. Достаточно, не об этом ветка. кто не верит в цифру 800 грн (перевезти холодильник с Голосеево в Ирпень) могу дать телефон перевозчика в личку. Суть вышесказанного - дорожает не только газ/свет, олия и сахар.

справедливости ради дорожает не всё, некоторая техника даже дешевеет. Фокстрот вчера устроил ночь распродаж
Зображення
судя по отсутствию даты на баннере делаю вывод что такие "распродажи" персонифицированы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 20:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та, мабуть, послуги повій тепер дешевші, ніж послуги вантажників, плиточників, електриків і т.п. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Та, мабуть, послуги повій тепер дешевші, ніж послуги вантажників, плиточників, електриків і т.п.
это цепная реакция, человек который работает на себя видит что ему перестало хватать денег, не вдаваясь в причинно следственные связи, поднимает цену (прежде всего на услуги), не оценивая её адекватность объективными метриками. С промтоварами сложнее, всё же чайников выбор больше чем электриков/сантехников.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:58

  pesikot написав:
  vitaliian написав:в Украине да! вам рассказать сколько тогда получал продавец и сколько стоило 5-10ти летнее авто? в 2008 знакомый взял векру б 2000гв за 12к другой взял хонду аккорд за 30к (тоже б\у 2-3х летку). В 2009 за вектру давали 4-5к за хонду 8-9к. эти примеры к тому что долларовый дорожай был не только у недвижимости.

Долго пытался понять, где здесь дорожай

Но вижу, что ты пишешь просто от балды. Как и всё, что ты написал ранее


Гав-гав, гав-гав, гав-гав...
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Гав-гав, гав-гав, гав-гав...

:) Або так - "Брисьььь!" :)
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