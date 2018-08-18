Додано: Пон 21 чер, 2021 18:01

sergikkc007 написав: Унуноктий написав: Так дорожает или нет не могу понять

Так дорожает или нет не могу понять

таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо таке враження, що ріст видохся, по деяких об'єктах ціна трішки припала, імхо

в 2009 когда я понаехал в Киев, квартиру можно было снять с трудом, договариваешься о просмотре пока туда-сюда а она бац ушла, реально был дефицит, я звонил всем рылам сландо авизо и что там ещё было. Носил с собой деньги, чтоб если позвонят сразу выехать на просмотр.Сейчас снять квартиру вообще без проблем, выбор локаций и архитектуры огромен, можно без рыл найти прямые предложения от хозяев.Когда жилья на всех нехватало, рост был хоть чем-то обоснован. Чем сейчас обосновать рост, доходностью от аренды 6-10% (ниже депозитов) или помидорами по 30 грн/кило? Рост цены всегда подогревается, а не ценой помидоров (которая тоже зависит от баланса спроса/предложений). Спрос был пока в Киев и пригород потоком ехали понаехи, имхо уже год как в Киев никто особо не едет.Но появился другой тренд, богатые (и не очень) хотят переехать за город в более комфортные условия, как грибы растут коттеджные городки. Не путать с сёлами, куда конечно никто не поедет.