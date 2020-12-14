|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:26
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23014
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:52
Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55
барабашов написав:
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
Преміальний сегмент - в 3-5 раз.
Ширпотреб - в два рази.
Я не вірю, що квартири в Києві можуть бути по 10 000 у.о.
А по 20 000 - запросто.
Тим більше, що в 2017-2018 "первинка" продавалась за 25 000, "вторинка" за 30 000.
Падінння повинно бути набагато більшим, ніж після 2014.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23014
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:34
а я решил доделать вторую квартиру в севен. правда бюджетнее. буду сдавать.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:15
Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
В 90-х в моем родном городе начали застраивать участок примерно 1км*1км двух- и трехэтажными коттеджами. Настал 1998год, все остановилось. Потом ближайшие лет 10 продавали эти коттеджи в разной степени готовности по цене стройматериалов, сам земельный участок шел в подарок
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 841
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 553 раз.
- Подякували: 658 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23129
|13135584
|
|
|1111
|4899011
|
|
|3
|4341
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|