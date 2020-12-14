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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10294102951029610297

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:26

Прогноз

Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:52

  Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))

У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55

  барабашов написав:Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?

Преміальний сегмент - в 3-5 раз.
Ширпотреб - в два рази.
Я не вірю, що квартири в Києві можуть бути по 10 000 у.о.
А по 20 000 - запросто.
Тим більше, що в 2017-2018 "первинка" продавалась за 25 000, "вторинка" за 30 000.
Падінння повинно бути набагато більшим, ніж після 2014.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а я решил доделать вторую квартиру в севен. правда бюджетнее. буду сдавать.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:15

  Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))

В 90-х в моем родном городе начали застраивать участок примерно 1км*1км двух- и трехэтажными коттеджами. Настал 1998год, все остановилось. Потом ближайшие лет 10 продавали эти коттеджи в разной степени готовности по цене стройматериалов, сам земельный участок шел в подарок
Damien
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