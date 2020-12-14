Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
Відкрию Вам таємницю, що всі ракети збити неможливо, частина, нажаль долітає до цілі.
Житловим будинкам загрожує: РСЗВ, ствольна артилерія, килимові бомбардування, тактична та стратегічна ядерна зброя. РСЗВ та ствольна артилерія Києву не загрожує - віримо в ЗСУ. Килимові бомбардування Києву не загрожують - віримо в ППО. Залишається тактична та стратегічна ядерна зброя. Я не вірю в можливість її застосування. А якщо застосують - то і куй з нею з тією квартирою.
Я теж вірю в ЗСУ, але Ви трохи не вірно оцінюєте ситуацію. Оскільки тема гілки інша, тому не маю змоги з Вами дискутувати.
Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років. Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
Без шуток. Какой прогнозируете ценник на 2 к хрущ за 3 км от метро "в жилом состоянии"? Сам даже близко не берусь прогнозировать цены, кроме направления - вниз. Могут учудить с рынком все что угодно.
3 км від метро - це далеко і незручно. Повірте, близькість до метро окупається за декілька років. І для себе і для своєї сім'ї, і для оренди - купляв би в межах 1 км від метро. 10-12 хвилин пішої ходьби.
Квартири Києва що 1 км, що 3 км від метро - ціна падати буде синхронно. Різниця в ціні буде складати буквально пару тисяч доларів. Зараз 5000-7000 доларів (2к).
Думаю, ціни на радянську "вторинку" - просядуть до 20 000. До 25 000 - однозначно. В 2018 2к біля метро - можна було купити за 30 000. Ціни повинні впасти нижче. Впевнений на 99%. Це нескоро. Два-три-чотири роки. Можливо, навіть до 15000. Меньше не будуть, при жодних розкладах. Звісно, є ще звірі московити, які розмахують ядерною бомбою - вони непередбачувані, і в такому випадку нема сенсу прогнозувати.