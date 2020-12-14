... Нарышкин оглы, глава фейкового ведомства СВР, сказал о подготовки Польшей захвата Западной Украины.



Даром, что у меня самого память как у золотой рыбки, я прекрасно помню, что эту говноактивочку он продвигает не первый месяц.



Например,



28 апреля:

«Директор СВР Нарышкин: По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине.

По данным СВР, первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии".

«Миротворческий контингент» Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с вооруженными силами России минимальна.

По расчетам Варшавы, закрепление польских военных на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны.



9 июня:

«Как заявил Директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении "Восточных кресов" воплощаются в конкретные действия.»



30 июня:

«Польша начала прорабатывать активные сценарии расчленения Украины, с Киевом все согласовано — глава СВР РФ Нарышкин

«В Варшаве, исходя из анализа ситуации, приходят к болезненному для себя осознанию невозможности, вопреки заявлениям западных политиков и военных, не допустить успешного решения войсками РФ, ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной операции задач и предотвратить победу России на поле боя, — цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.

«В этой связи перспективы политического выживания режима В. Зеленского также оцениваются поляками как неутешительные», — заключил Нарышкин.



7 июля:

«То, что делает Польша, является отражением политики Польши, их амбиций по отношению к той части территории, которую сейчас занимает Украина. Эти амбиции относятся к прежним годам Речи Посполитой. У нынешних польских властей есть стремление вернуться в то состояние. В качестве инструмента для пресечения такой политики мы используем публичное пространство, прогнозируя, выпуская наружу часть информации, которую мы получили.»



12 июля:

«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания.

В Польше надеялись на то, что, когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать "польскую экспансию" как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от товарищей по НАТО и ЕС.»

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Зачем нужна эта говноактивочка?



На деле РФ объединяет Запад. Но на словах она пытается его разделить вот такими детскими играми. В умах геополитических гениев РФ говорить «а вот вас Польша поделить хочет», «а вас США хочет ослабить» заставит их перегрызться между собой. Это как если бы школьный омеган пытался вбить клин между альфой-обидчиком и его свитой.

Чтобы по-настоящему разделить Запад, нужно действовать в сотни раз более умно и тонко. Пока РФ, ворвавшись как грязный слон в посудную лавку, лишь сплачивает его против своих неуклюжих и всратых действий.



Возможно ли взятие под контроль Польшей Западной Украины?



Пока ВС РФ проигрывает на поле боя и оттесняется на Донбасс и дальше — нет. В этом нет смысла, Украина прекрасно справляется сама. Разгроми ВС РФ украинцев и подходи к Западной — можно было бы подумать.



О чём свидетельствует то, что российское общество всё ещё всерьёз цитирует Нарышкина по этому вопросу?



Плохая память. Отсутствие института репутации. Высокая внушаемость. Чинопочитание. Мистическое отношение к власти — после знаменитого заседания Совбеза заику Нарышкина должны встречать на публике исключительно воплем презрения.