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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:14
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
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beee
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:25
beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
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airmax78
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:24
airmax78 написав: beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно
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Феодал
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:46
Феодал написав: airmax78 написав: beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно
Київ - це як окрема країна, тут буде все гуд. Третє правило Трібеки (с).
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BIGor
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:22
BIGor написав:
Київ - це як окрема країна, тут буде все гуд. Третє правило Трібеки (с).
Всі правила Трібеки (до речі, не правила, а аксіоми) працюють як годинник.
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airmax78
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:53
... Нарышкин оглы, глава фейкового ведомства СВР, сказал о подготовки Польшей захвата Западной Украины.
Даром, что у меня самого память как у золотой рыбки, я прекрасно помню, что эту говноактивочку он продвигает не первый месяц.
Например,
28 апреля:
«Директор СВР Нарышкин: По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине.
По данным СВР, первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии".
«Миротворческий контингент» Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с вооруженными силами России минимальна.
По расчетам Варшавы, закрепление польских военных на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны.
9 июня:
«Как заявил Директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении "Восточных кресов" воплощаются в конкретные действия.»
30 июня:
«Польша начала прорабатывать активные сценарии расчленения Украины, с Киевом все согласовано — глава СВР РФ Нарышкин
«В Варшаве, исходя из анализа ситуации, приходят к болезненному для себя осознанию невозможности, вопреки заявлениям западных политиков и военных, не допустить успешного решения войсками РФ, ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной операции задач и предотвратить победу России на поле боя, — цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.
«В этой связи перспективы политического выживания режима В. Зеленского также оцениваются поляками как неутешительные», — заключил Нарышкин.
7 июля:
«То, что делает Польша, является отражением политики Польши, их амбиций по отношению к той части территории, которую сейчас занимает Украина. Эти амбиции относятся к прежним годам Речи Посполитой. У нынешних польских властей есть стремление вернуться в то состояние. В качестве инструмента для пресечения такой политики мы используем публичное пространство, прогнозируя, выпуская наружу часть информации, которую мы получили.»
12 июля:
«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания.
В Польше надеялись на то, что, когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать "польскую экспансию" как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от товарищей по НАТО и ЕС.»
——————
Зачем нужна эта говноактивочка?
На деле РФ объединяет Запад. Но на словах она пытается его разделить вот такими детскими играми. В умах геополитических гениев РФ говорить «а вот вас Польша поделить хочет», «а вас США хочет ослабить» заставит их перегрызться между собой. Это как если бы школьный омеган пытался вбить клин между альфой-обидчиком и его свитой.
Чтобы по-настоящему разделить Запад, нужно действовать в сотни раз более умно и тонко. Пока РФ, ворвавшись как грязный слон в посудную лавку, лишь сплачивает его против своих неуклюжих и всратых действий.
Возможно ли взятие под контроль Польшей Западной Украины?
Пока ВС РФ проигрывает на поле боя и оттесняется на Донбасс и дальше — нет. В этом нет смысла, Украина прекрасно справляется сама. Разгроми ВС РФ украинцев и подходи к Западной — можно было бы подумать.
О чём свидетельствует то, что российское общество всё ещё всерьёз цитирует Нарышкина по этому вопросу?
Плохая память. Отсутствие института репутации. Высокая внушаемость. Чинопочитание. Мистическое отношение к власти — после знаменитого заседания Совбеза заику Нарышкина должны встречать на публике исключительно воплем презрения.
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vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:58
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 30 лис, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:00
vitaliian , на гілці "війна" вже не цікаво? Ще треба сюди?
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Hotab
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:19
Hotab написав:vitaliian
, на гілці "війна" вже не цікаво? Ще треба сюди?
так він і на гілці "війна" постить якись незрозуміли малюнки
Запрацювався
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pesikot
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