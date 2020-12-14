Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу. Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции. В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания.
Ну якщо серйозно легко можна обійтися без відключень просто контролем споживання на кожен будинок, автомат відрубує при перевищенні. Дуже швидко привчаться нічого зайвого не включати, взагалі напевно як мінімум 30-40% споживання міста це електроплити-духовки-чайники.
Бойлера, теплые полы и температура в квартире +26. Иду на лордизм, разговорился в лифтовом холе с соседкой Мол как горячая вода, постоянно есть? Отвечает не знаю я на бойлере, когда ЭЭ включают он успевает нагреется. Примеров пустой траты ЭЭ вижу в разы больше попыток экономии.
UA написав:Добрый - жестокий это лирика Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30% Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления. до 150 кВт - 1,68 до 250 кВт - 3,5 до 350 кВт - 7 грн Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
UA написав:Добрый - жестокий это лирика Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30% Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления. до 150 кВт - 1,68 до 250 кВт - 3,5 до 350 кВт - 7 грн Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
вы уверены, что после этих тарифов что то улучшиться кроме автомобилей домов и яхт владельцев облэнерго? напоминает, как рабы сами себе назначают количество ударов плетью исходя из своей личной выносливости... уравнивание потребления владельцев газовых плит и электрических уже переварили и снова денег не хватает?
Slon_Nosov написав:вы уверены, что после этих тарифов что то улучшиться кроме автомобилей домов и яхт владельцев облэнерго? напоминает, как рабы сами себе назначают количество ударов плетью исходя из своей личной выносливости...
Сколько во Франции, стране похожей на нас по энергетике, стоит киловатт-час? Что там с яхтами владельцев облэнерго? Кто живет на более широкую ногу в плане потребления энергоресурсов, немец или украинец?
UA написав:Добрый - жестокий это лирика Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30% Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления. до 150 кВт - 1,68 до 250 кВт - 3,5 до 350 кВт - 7 грн Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
Задолбали с такими приколами. У мну в пощапрошлом месяце-900кВт, в прошлом(с учётом включений) - 750кВт
Vlad442 написав:Плюс то, что атомные станции в руках государства, и частники через заниженный тариф просто доят их, покупая энергию за бесценок. Энергорынок находится в тени и позволяет богатым становится богаче за счет бедных.
А вырученные средства богатые вкладывают в недостроии башен Трампяна
Вы им завидуете или сочувствуюте как попаданцам? ТТ и Нвер достраивают или как и всё поставили на паузу а деньги инвесторов уже тратятся в штате Невада?
Frant написав:Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления. до 150 кВт - 1,68 до 250 кВт - 3,5 до 350 кВт - 7 грн Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
Задолбали с такими приколами. У мну в пощапрошлом месяце-900кВт, в прошлом(с учётом включений) - 750кВт
UA написав:Добрый - жестокий это лирика Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30% Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления. до 150 кВт - 1,68 до 250 кВт - 3,5 до 350 кВт - 7 грн Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
Мне летом обленерго ставил показания от 275 кВт до 375 кВт в месяц, при потреблении около 75 кВт. Если будут такие тарифы как предлагаете - вот это пенсионеров нахлобучат наши рыжие тараканы.
drevlyanin написав: А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"?
То, что я предложил - выше. В кратце - прежде чем увеличивать давление в аппарате дойки населения необходимо пересмотреть тарифоутворення. Как только тарифы копнут независимые люди, имеющие политическую волю в стране станет еще на пару сводных батальонов Монако-Вена меньше.
Все це було б пречудово але звучить приблизно як:
І на Україні добро.
Меж горами старий Дніпро,
Неначе в молоці дитина,
Красується, любується
На всю Україну.
А понад ним зеленіють
Широкії села,
А у селах у веселих
І люде веселі. Я скоріше повірю, що прилетять марсіани і це зроблять ніж у наших керманичів усіх кольорів і напівтонів з'явиться політична воля на таке.