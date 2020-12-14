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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:43
beee написав:
я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там
А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
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cherchiltank
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:57
cherchiltank написав: beee написав:
я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там
А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Насправді логіка є. Чим більше у людини грошей - тим більше вона витрачає. Навіть якщо нічого не заробляє, а витрачає накопичення. Тому тим в кого немає сталевої дисципліни краще мати менше кешу та нерухомість, аніж все в кеші.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:13
Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:16
Serg-ik Вітаю, радий бачити
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:28
Serg-ik написав:
Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці
Как там ваша прелесть ?
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pesikot
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:28
Serg-ik написав:
Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці
Ну нарешті, старий коллектив починає повертатись. Всі цілі-здорові, як почуваєтеся після року в новій квартирі? А то в нас вже всілякі думки були.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:39
pesikot написав: Serg-ik написав:
Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці
Как там ваша прелесть ?
Жена? В порядке, квартирой довольна
Квартира тоже в порядке.
Я тоже в порядке, если не считать, что зуб лечить надо.
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Serg-ik
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:41
airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:52
Serg-ik написав: pesikot написав: Serg-ik написав:
Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці
Как там ваша прелесть ?
Жена? В порядке, квартирой довольна
Квартира тоже в порядке.
Я тоже в порядке, если не считать, что зуб лечить надо.
Ну жена или квартира, ваша прелесть - это вам решать
А зубы полечить можно
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:55
cherchiltank написав: beee написав:
я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там
А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Вместо слова "Канада" поставьте любое. Сегодня продажи на рынке - эмоциональные решения на фоне страха, что всё пропало.
Паника (продажа за сколько дадут) этому причина
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beee
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