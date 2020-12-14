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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10688106891069010691>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:19

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:Продають,кому потрібні гроші.

Відкрию вам таємницю, що продають практично завжди, коли потрібні гроші!
Я не продаю тому що на зараз, мені кошти не потрібні. але, якщо завтра будуть потрібні, то без проблем продам за ціною, яка буде на той час.

Але ж Дублінських Жулянах така прєлєсць!!! І майже задурно. Кавалірки курять в стороні.

Це тема іншої гілки. Я наводив приклад людині, яка хотіла ввести людей в оману.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:38

  reus написав:
  airmax78 написав:ЗАЧЕМ???

Я имею в виду, не продавать реально, а просто выяснить цену, за которую реально готовы купить. Боюсь, что цена вам не понравится. И цена дальше будет снижаться. Это не зависит от вашего или моего желания. Таковы реалии РН на сегодня.

У 27й раз повторю: у квітки є ціна. Все що нижче - мене просто не цікавить. До речі, мені протягом наступних 2-3 тижнів повинні відновити документи і я, нарешті, зможу повернутись до Києва.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:44

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:ЗАЧЕМ???

Я имею в виду, не продавать реально, а просто выяснить цену, за которую реально готовы купить. Боюсь, что цена вам не понравится. И цена дальше будет снижаться. Это не зависит от вашего или моего желания. Таковы реалии РН на сегодня.

У 27й раз повторю: у квітки є ціна. Все що нижче - мене просто не цікавить. До речі, мені протягом наступних 2-3 тижнів повинні відновити документи і я, нарешті, зможу повернутись до Києва.

Тобто, дізнатися про реальну ціну вашої квітки, вам не цікаво. Ок.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

]
  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".
Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть!
Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя.
Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.

Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.

Порівнювати Київ з Лондоном це як порівнювати наливайку в залізному порту з рестораном в Парижі, я дивлюся австрійські краєвиди геть забрали розум у любителя голосієвських іпенів)
Я знаю только одного .окидька, сравнившего Украину с .орноактрисой.
Вы заняли второе место.
Свой комплекс "меншовартості" залиште при собі. Київ - велике історичне місто з великою історію
beee
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:48

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:50

  vitaliian написав:Зображення
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Ты это себе почаще повторяй, про точку зрения
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:52

  pesikot написав:Ты это себе почаще повторяй, про точку зрения
напомнить куда я тебя послал?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:54

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Я имею в виду, не продавать реально, а просто выяснить цену, за которую реально готовы купить. Боюсь, что цена вам не понравится. И цена дальше будет снижаться. Это не зависит от вашего или моего желания. Таковы реалии РН на сегодня.

У 27й раз повторю: у квітки є ціна. Все що нижче - мене просто не цікавить. До речі, мені протягом наступних 2-3 тижнів повинні відновити документи і я, нарешті, зможу повернутись до Києва.

Тобто, дізнатися про реальну ціну вашої квітки, вам не цікаво. Ок.

Я прекрасно знаю її ціну. Що мене дійсно не цікавить - це на скільки мене хочуть натягнути залетні мародери.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:54

  airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.

На ОЛХ можно и старые дырявые носки вывесить с прайсом в пару сотен куе, и что? Народ даже будет заходить и делиться предложением с друзьями ради чисто поржать.
antey1969
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