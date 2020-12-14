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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11458114591146011461
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

це вам не Велике Будівництво

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:21

  kingkongovets написав:це вам не Велике Будівництво

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а що в Київ не має свого бюджету, чи весь шик за державний?
мостовий перехід на десятки ярдів гривень теж із бюджету міста?
flyman
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