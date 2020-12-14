UA написав:
Люди що орендували в Варшаві, кажуть що нормальної 1к дешевше 1000 долларів там не існує.
А тут 2к - 875 доларів.
Тю
Оце тобі й на
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:33
Тю
Оце тобі й на
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