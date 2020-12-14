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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11757117581175911760>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:16

  Бетон написав:Під час першого контракту військовим держава «гаситиме» 50% першого внеску за житло, — бійці 3-ї ОШБр розповідають про переваги служби, зокрема контрактної

Також зазначається, що за кожен рік служби, 2 роки держава покриватиме по 100 тис. грн кредиту за житло.

Йдеться і про 150 тис. грн, які обіцяють «новачкам» в армії для покупки власного авто.


такой взрослый а веришь в сказки
в бюджете таких денег нет
как нет в бюджете на +500 000 новых солдат (должны будут покупать за свои деньги все)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:59

  Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру

Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:52

  rjkz написав:
Тн "Кокус свободы", трампистская фракция в Конгрессе, пригрозила Джонсону(спикеру) отставкой в случае постановки помощи Украине хоть в каком виде.
При этом, этот самый Джонсон сейчас, якобы, готов поставить на голосование 3 разных закона о помощи Израилю, Тайваню и Украине.
Есть большое подозрение, что будет именно в этой последовательности и последний закон опять не поставят на голосование.
В адекватных новостных каналах говорят, что без военной помощи США, фронт может рухнуть просто из-за отсутствия боеприпасов.
В дополнение, вероятность избрания Трампа выглядит более значительной, нежели переизбрание Байдена. В таком случае, возможно, помощь Украине станет не только невозможной, но и как-бы это не привело к прямому содействию пуйлу.
Я уж не хочу писать ту зраду, которая проскакивает в республиканских сми.
Просто противно.
По теме ветки - ввиду вышесказанного, сомневаюсь, что есть смысл хоть под аренду хоть не под аренду что-то бетонировать.

Саме з цієї причини Зе вимушений буде погордится на капітуляцію за турецьким або китайским планом.
Приблизно після 2027 нова агресія рф.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Чернигов дорожай прилетел
проблемы по всем фронтам
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:39

Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:46

  Феодал написав:в Чернигов дорожай прилетел
проблемы по всем фронтам

Президент сказав що ракет для ппо мало, людей на лбс теж не вистачає допомогу штати ніяк не проголосують - то які варіанти?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:48

  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах

Я не шарю.
Буду лезть не в свой сферу, будет как с тем ведущим, у которого в яму оползень дом тянет
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:48

  Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

Якраз поруч буде військове кладовище - може тому?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:52

  Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру


Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Бетон
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