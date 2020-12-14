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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11800118011180211803>
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:37

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!


Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.

Як плануєте виживати у разі катастрофи?

як завжди: оренда спадкового хруща та графінчик з аперативчиком
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вайз меня заблокировал. Это нео недобанк.
Как и револют и прочая скамина.

Шаг 4.
На валютную карту украинского банка, двух трёх, сколько хотите, кладёте валюту. И снимаете в любой стране мира совершенно законно.

Минус - лимиты по снятию наличных и комиссия.
Но оно того стоит
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/6fk1TVE3ZeA?si=javq-bYEuD9Xjl1y
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И ещё.
Совершенно законно с валютных карт укр банков эквивалент 50 тысяч гривен в месяц на карту иностранного банка используя 16ти значный номер (не по реквизитам). С десяток банков - пол ляма в месяц можно переводить.
Данный способ юзал лично. Комиссия есть.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 22:26

  UA написав:
  baraka написав:подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.

А комиссия какая?
Как с опцией ложу тут я, а там снимает жена?


не, там делаете счёт токо на себя
0.5 вроде съест монобанк. А, и танцевать с евро надо, но таке, решаемо говорят. И про НБУ лимиты не забываем.
я не пробовал, мопед не мой если что

но бабки должны быть белыми, ИБ нужно будет доки показать
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 03:05

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Мне надо чтобы они после законной сделки в Украине прозрачно попали в США.

вы побольше с Олежанами поконсультируйтесь)
в вашем случае абсолютно прозрачно на карту по сделке...


На карту моего американского банка?
Это СЕЙЧАС не запрещено?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 03:10

  Бетон написав:Вайз меня заблокировал. Это нео недобанк.
Как и револют и прочая скамина.

Шаг 4.
На валютную карту украинского банка, двух трёх, сколько хотите, кладёте валюту. И снимаете в любой стране мира совершенно законно.

Минус - лимиты по снятию наличных и комиссия.
Но оно того стоит


Я не уверен, что мои украинские карты еще работают.
И, повторюсь, мне не нужно переводить в нал.
Иметь 10+куе кешем в США в уже моем статусе=проблемы с налоговой.
Надо идти к местным юристам, потом проверять что в Украине разрешено.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:38

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:
Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.

Як плануєте виживати у разі катастрофи?

як завжди: оренда спадкового хруща та графінчик з аперативчиком


Ти вже приготувався платити конські штрафи з своєї заначки?
Чи сядеш на 3 роки, відпочити від нікуянероблення?

В Московії за ухилянтство дають 9 років.
В цьому питанні вони молодці, знають, як поводитись з охлосом, з усякими люмпенами і селюками, брадобреями і вирощувачами опеньків.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:55

  kingkongovets написав:https://youtu.be/6fk1TVE3ZeA?si=javq-bYEuD9Xjl1y
и явно все с "военником" итд
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  kingkongovets написав:https://youtu.be/6fk1TVE3ZeA?si=javq-bYEuD9Xjl1y
и явно все с "военником" итд
чому всі? дехто навіть з офіцерскими посвідченнями)
я розумію, що в уяві більшості читачів цього форуму кожний український чоловік має бути ухилянтом, але на щастя це далеко не так
kingkongovets
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