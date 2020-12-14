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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лип, 2025 06:52
Frant написав: Investor_K написав:
Знову не дадуть інтелігентному дідусю поспати
11 років війни - на самостійній території керманичі так і не створили власне виробництво порохів, вибухових матеріалів, ракетних палив.
Запустити на поток крилаті і балістичні ракети - це абсолютно нереальна задача для придурків, які можуть лише пшеницю вирощувати, олію ставити і асфальт класти. Ну і корупція, я не знаю, де більша - тут чи в Московії, яка є зразком для побудови самостійної держави.
Вже очевидно, що керманичі дерибаничі, ці клоуни і шофери з кварталу, не в змозі захистити і втримати свою територію.
Повтор 1919, тільки довгий.
грушевський, петлюра, скоропадський та інші нікчемні маргінали - аплодують зермакам в обидві руки.
Доки зелена погань при владі - ситуація буде все гірше і гірше.
Клоуни популісти квартальщики - показали повну неспроможність до управління державою.
Франт якось худо бідно тримають фронт і то добре.
Я думаю під час війни критикувати владу в плані виносу з кабінетів не правильно.
В мене самого є багато питань.
Закінчиться війна тоді почнемо за все мішати з гівном.
А де тут нерухомість ? Тільки вниз якщо комусь ще не ясно.
Задаю новий орієнтир.
1.5 тис. дол. за вбитий хрущ на околиці Києва.
Як було на початку 90 х.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:14
За метр чи усю хату?
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Investor_K
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:20
Хомякоид написав: Frant написав:
11 років війни - на самостійній території керманичі так і не створили власне виробництво порохів, вибухових матеріалів, ракетних палив.
Запустити на поток крилаті і балістичні ракети - це абсолютно нереальна задача для придурків, які можуть лише пшеницю вирощувати, олію ставити і асфальт класти. Ну і корупція, я не знаю, де більша - тут чи в Московії, яка є зразком для побудови самостійної держави.
Вже очевидно, що керманичі дерибаничі, ці клоуни і шофери з кварталу, не в змозі захистити і втримати свою територію.
Повтор 1919, тільки довгий.
грушевський, петлюра, скоропадський та інші нікчемні маргінали - аплодують зермакам в обидві руки.
Доки зелена погань при владі - ситуація буде все гірше і гірше.
Клоуни популісти квартальщики - показали повну неспроможність до управління державою.
Франт якось худо бідно тримають фронт і то добре.
Я думаю під час війни критикувати владу в плані виносу з кабінетів не правильно.
В мене самого є багато питань.
Закінчиться війна тоді почнемо за все мішати з гівном.
А де тут нерухомість ? Тільки вниз якщо комусь ще не ясно.
Задаю новий орієнтир.
1.5 тис. дол. за вбитий хрущ на околиці Києва.
Як було на початку 90 х.
Ця влада активно веде країну до капітуляції, до повного руйнування і знелюднення.
За колосальні пройопи, нездатність керувати, за розквіт корупції, тотальну непідготовку до війни - зелені уроды, ці клоуни, повинні сидіти в тюрьмі. Вже зараз.
Інакше через півроку, рік, ця держава перестане існувати. По польській кордрн - ось мрія путіна, і при нинішніх керманичах, він її реалізує.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:24
Investor_K написав:
За метр чи усю хату?
За метр - надто дорого, це сьогоднішні ціни. Тобто рівень 2003 р, без врахування інфляції.
Я впевнений, що ціни просядуть ще в 1,5 рази, до рівня 1999.
Це і є основне досягнення уродської дерибанної влади, за 34 роки.
Я не бачу іншого кінця війни, ніж повне зникнення самостійної території.
Поки що так, при нинішніх косноязичних уродах, у вишиванках до пупа і з російським паспортом в кишені
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:55
Frant написав: Investor_K написав:
За метр чи усю хату?
За метр - надто дорого, це сьогоднішні ціни. Тобто рівень 2003 р, без врахування інфляції.
Я впевнений, що ціни просядуть ще в 1,5 рази, до рівня 1999.
Це і є основне досягнення уродської дерибанної влади, за 34 роки.
Я не бачу іншого кінця війни, ніж повне зникнення самостійної території.
Поки що так, при нинішніх косноязичних уродах, у вишиванках до пупа і з російським паспортом в кишені
Яке вирішення?
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:58
Хомякоид написав: Frant написав: Investor_K написав:
Знову не дадуть інтелігентному дідусю поспати
11 років війни - на самостійній території керманичі так і не створили власне виробництво порохів, вибухових матеріалів, ракетних палив.
Запустити на поток крилаті і балістичні ракети - це абсолютно нереальна задача для придурків, які можуть лише пшеницю вирощувати, олію ставити і асфальт класти. Ну і корупція, я не знаю, де більша - тут чи в Московії, яка є зразком для побудови самостійної держави.
Вже очевидно, що керманичі дерибаничі, ці клоуни і шофери з кварталу, не в змозі захистити і втримати свою територію.
Повтор 1919, тільки довгий.
грушевський, петлюра, скоропадський та інші нікчемні маргінали - аплодують зермакам в обидві руки.
Доки зелена погань при владі - ситуація буде все гірше і гірше.
Клоуни популісти квартальщики - показали повну неспроможність до управління державою.
Франт якось худо бідно тримають фронт і то добре.
Я думаю під час війни критикувати владу в плані виносу з кабінетів не правильно.
В мене самого є багато питань.
Закінчиться війна тоді почнемо за все мішати з гівном.
А де тут нерухомість ? Тільки вниз якщо комусь ще не ясно.
Задаю новий орієнтир.
1.5 тис. дол. за вбитий хрущ на околиці Києва.
Як було на початку 90 х.
тому не закінчують, щоб не відповідати на багато питаннь Хомякоида
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flyman
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