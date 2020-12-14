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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12383123841238512386
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 06:52

  Frant написав:
  Investor_K написав:Знову не дадуть інтелігентному дідусю поспати

11 років війни - на самостійній території керманичі так і не створили власне виробництво порохів, вибухових матеріалів, ракетних палив.
Запустити на поток крилаті і балістичні ракети - це абсолютно нереальна задача для придурків, які можуть лише пшеницю вирощувати, олію ставити і асфальт класти. Ну і корупція, я не знаю, де більша - тут чи в Московії, яка є зразком для побудови самостійної держави.

Вже очевидно, що керманичі дерибаничі, ці клоуни і шофери з кварталу, не в змозі захистити і втримати свою територію.
Повтор 1919, тільки довгий.
грушевський, петлюра, скоропадський та інші нікчемні маргінали - аплодують зермакам в обидві руки.

Доки зелена погань при владі - ситуація буде все гірше і гірше.

Клоуни популісти квартальщики - показали повну неспроможність до управління державою.


Франт якось худо бідно тримають фронт і то добре.
Я думаю під час війни критикувати владу в плані виносу з кабінетів не правильно.
В мене самого є багато питань.
Закінчиться війна тоді почнемо за все мішати з гівном.

А де тут нерухомість ? Тільки вниз якщо комусь ще не ясно.
Задаю новий орієнтир.
1.5 тис. дол. за вбитий хрущ на околиці Києва. :D Як було на початку 90 х.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За метр чи усю хату?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:20

  Хомякоид написав:
  Frant написав:11 років війни - на самостійній території керманичі так і не створили власне виробництво порохів, вибухових матеріалів, ракетних палив.
Запустити на поток крилаті і балістичні ракети - це абсолютно нереальна задача для придурків, які можуть лише пшеницю вирощувати, олію ставити і асфальт класти. Ну і корупція, я не знаю, де більша - тут чи в Московії, яка є зразком для побудови самостійної держави.

Вже очевидно, що керманичі дерибаничі, ці клоуни і шофери з кварталу, не в змозі захистити і втримати свою територію.
Повтор 1919, тільки довгий.
грушевський, петлюра, скоропадський та інші нікчемні маргінали - аплодують зермакам в обидві руки.

Доки зелена погань при владі - ситуація буде все гірше і гірше.

Клоуни популісти квартальщики - показали повну неспроможність до управління державою.


Франт якось худо бідно тримають фронт і то добре.
Я думаю під час війни критикувати владу в плані виносу з кабінетів не правильно.
В мене самого є багато питань.
Закінчиться війна тоді почнемо за все мішати з гівном.

А де тут нерухомість ? Тільки вниз якщо комусь ще не ясно.
Задаю новий орієнтир.
1.5 тис. дол. за вбитий хрущ на околиці Києва. :D Як було на початку 90 х.

Ця влада активно веде країну до капітуляції, до повного руйнування і знелюднення.
За колосальні пройопи, нездатність керувати, за розквіт корупції, тотальну непідготовку до війни - зелені уроды, ці клоуни, повинні сидіти в тюрьмі. Вже зараз.
Інакше через півроку, рік, ця держава перестане існувати. По польській кордрн - ось мрія путіна, і при нинішніх керманичах, він її реалізує.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:24

  Investor_K написав:За метр чи усю хату?

За метр - надто дорого, це сьогоднішні ціни. Тобто рівень 2003 р, без врахування інфляції.

Я впевнений, що ціни просядуть ще в 1,5 рази, до рівня 1999.
Це і є основне досягнення уродської дерибанної влади, за 34 роки.

Я не бачу іншого кінця війни, ніж повне зникнення самостійної території.
Поки що так, при нинішніх косноязичних уродах, у вишиванках до пупа і з російським паспортом в кишені
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:55

  Frant написав:
  Investor_K написав:За метр чи усю хату?

За метр - надто дорого, це сьогоднішні ціни. Тобто рівень 2003 р, без врахування інфляції.

Я впевнений, що ціни просядуть ще в 1,5 рази, до рівня 1999.
Це і є основне досягнення уродської дерибанної влади, за 34 роки.

Я не бачу іншого кінця війни, ніж повне зникнення самостійної території.
Поки що так, при нинішніх косноязичних уродах, у вишиванках до пупа і з російським паспортом в кишені

Яке вирішення?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:58

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Знову не дадуть інтелігентному дідусю поспати

11 років війни - на самостійній території керманичі так і не створили власне виробництво порохів, вибухових матеріалів, ракетних палив.
Запустити на поток крилаті і балістичні ракети - це абсолютно нереальна задача для придурків, які можуть лише пшеницю вирощувати, олію ставити і асфальт класти. Ну і корупція, я не знаю, де більша - тут чи в Московії, яка є зразком для побудови самостійної держави.

Вже очевидно, що керманичі дерибаничі, ці клоуни і шофери з кварталу, не в змозі захистити і втримати свою територію.
Повтор 1919, тільки довгий.
грушевський, петлюра, скоропадський та інші нікчемні маргінали - аплодують зермакам в обидві руки.

Доки зелена погань при владі - ситуація буде все гірше і гірше.

Клоуни популісти квартальщики - показали повну неспроможність до управління державою.


Франт якось худо бідно тримають фронт і то добре.
Я думаю під час війни критикувати владу в плані виносу з кабінетів не правильно.
В мене самого є багато питань.
Закінчиться війна тоді почнемо за все мішати з гівном.

А де тут нерухомість ? Тільки вниз якщо комусь ще не ясно.
Задаю новий орієнтир.
1.5 тис. дол. за вбитий хрущ на околиці Києва. :D Як було на початку 90 х.

тому не закінчують, щоб не відповідати на багато питаннь Хомякоида
flyman
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