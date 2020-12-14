rjkz написав:
Можна я задам питання?
В Україні існував один єдиний патроний (чи правильно набійний?) завод.
В Луганську.
Коли його захопили сепари,його охороняв 1 (один!!!) вохровець.
Й Крим захопили. Й, здається в Луганську захопили унікальні лекала для виготовлення лопастів для гелікоптерів. Хто в цьому винен?
Порохі в Україні виробляються. Вас не попереділи.
Рівно як й ракетне паливо.
Й ракети, про які ви писали, що не виробляються.
Так не в достатній кількості, й не в достатній номенклатурі.
Що робити, коли ворог знає де знаходяться потужності й проєктні бюро та завдає ракетних ударів на протязі 3+ років.
Ви не в курсі?
Маєте бути вдячним, що вони під такими обстрілами ще щось роблять. Й шанувати це.
То питання таке - як це так, що воно є, а ви цього не бачите?
Вам персонально не доповідають?
Й як можна не розуміти, що Україна зробила для захисту більше ніж від неї очікували як т.з. партнери так й ворог? НІХТО в світі не очікував, що замість 3-х діб Україна буде захищатися більш 3-х років.
Створити оборонну індустрію - мабуть трохи складніше, ніж заставити Київ сотнями 25-поверхових недобудів?
Крєпкіє бесхозяйствєнніки, крім дерибану території, пшениці, чавуну і порізки заводів на металолом, нічого не вміють. І не здатні організувати.
А бархатним голосом провінціального клоуна, який зараз виконує роль петлюри чи скоропадського, , російську армію не зупинити